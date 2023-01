Efter Sidney Lees død: Politiet frikendt

Betjente fra Københavns Politi var til stede, da realitystjernen døde. Nu er de 'frikendt' for at have handlet ansvarspådragende

Politiet havde ikke noget at gøre med Sidney Lees død 16. maj 2022.

Sidney Lee er død

Det oplyser Statsadvokaten for København til Newsbreak.dk efter at have modtaget en redegørelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Da den 43-årige realitystjerne døde den morgen i maj sidste år i sine forældres lejlighed i det centrale København, var betjente fra Københavns Politi til stede.

Hvad Sidney Lee døde af, og hvorfor politiet var til stede i lejligheden, er aldrig blevet kendt for offentligheden, men en redegørelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed fastslår nu, at politiet ikke havde noget med kendissens død at gøre.

Ikke noget strafbart

I en besked til Ekstra Bladet skriver Statsadvokaten for København følgende:

'Vi kan oplyse, at Statsadvokaten i København den 2. december 2022 traf afgørelse om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen i sagen, jf. retsplejelovens § 749, stk. 2. Baggrunden for afgørelsen er, at Statsadvokaten i København ikke har fundet, at der er en rimelig formodning om, at politiet har begået noget strafbart'.

Det betyder, at betjentene, der var til stede, da Sidney Lee døde, 'frikendes' for at have handlet ansvarspådragende.