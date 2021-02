Efter skandale: Får nyt job

Mads Aagaard, der for nylig blev fyret fra DR for at have udvist krænkende opførsel, har fået nyt job

Tidligere radiovært på P1-programmet 'Shitstorm' Mads Aagaard, der i efteråret blev fyret fra DR efter en sag om krænkelser, trusler og upassende adfærd, har fået nyt job hos radioproduktionsselskabet Rakkerpak.

Det skriver Journalisten, der har fået det bekræftet af Tor Arnbjørn, der er direktør hos Rakkerpak.

- Men han skal ikke arbejde på nogen eksisterende projekter, siger direktøren til fagbladet og afviser at kommentere beslutningen nærmere. Han vil dermed heller ikke uddybe, hvad Mads Aagaard skal lave for dem.

Rakkerpak leverer blandt andet indhold til Loud og Radio4.

Flere alvorlige sager

Tilbage i oktober sidste år kom det frem, at Mads Aagaard i flere tilfælde havde opført sig krænkende. Det skete, da 12 mænd og kvinder stod frem i Berlingske og fortalte om deres oplevelser med Aagaard.

Her fortalte de flere forskellige historier om, hvordan de i årenes løb havde følt sig krænket, truet og chikaneret af Aagaard.

Siden blev der rejst en del kritik af DR, da det kom frem, at de var blevet gjort bekendt med problemerne med værten år tidligere, men alligevel ikke reagerede på det.

DR-vært fyret efter sager om sexchikane

Mads Aagard var tidligere blandt andet vært på P1-programmet 'Shitstorm'. Foto: Malthe Ivarsson/Ritzau Scanpix

I den forbindelse skrev kulturdirektør i DR, Henrik Bo Nielsen, følgende i en mail til Ekstra Bladet.

'DR valgte for to uger siden at skride til en hjemsendelse og indlede en undersøgelse, der allerede har ført til iværksættelse af en sag, der meget snart afsluttes', lød det fra kulturdirektøren.

'Det, der kan læses i Berlingske, gør dybt indtryk. Sådan skal ansatte i DR naturligvis ikke opføre sig. Det er selvsagt dybt beskæmmende, at nogen skal opleve en sådan adfærd fra en DR-medarbejder, og vi vil gerne uforbeholdent undskylde overfor de pågældende, at de har været udsat for det, der beskrives. Sådan skal det ikke være', lød det videre.

Mads Aagaard vendte aldrig tilbage på Ekstra Bladets henvendelser i den forbindelse, men over for Berlingske beklagede han sine handlinger.

'Jeg er dybt ulykkelig og forfærdet over, hvordan jeg har behandlet andre mennesker. Selvom der er flere elementer i vidnesbyrdene, som jeg ikke kan genkende, så er der alt for mange, som jeg godt kan. Jeg skylder alle, som jeg har opført mig grænseoverskridende over for, min største undskyldning', lød det i et skriftligt svar fra Aagaard.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Tor Arnbjørn fra Rakkerpak, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra Mads Aagaard, men det har i skrivende stund heller ikke været muligt.

