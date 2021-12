Efter skandaler: Linde revser TV 2-bosser på TV 2

Den anden bølge af MeToo i Danmark blev for alvor sparket i gang, da tv-vært Sofie Linde sidste år var vært på Zulu Comedy Galla og holdt en efterhånden meget omtalt tale i Operaen i København.

Onsdag aften trådte hun igen ind på samme scene for at holde en tale om MeToo og krænkelser. Det skete i TV 2-programmet 'De største øjeblikke', der sendes på tv i slutningen af året.

I talen glædede 'X Factor'-værten sig over, hvor meget godt det hele har ført med sig, hvor meget klogere alle er ved at blive, og hvor store ændringer der sker i samfundet.

Men hun brugte også sin taletid på at sende en række hårde stikpiller afsted mod ledelsen på TV 2, der har fået massiv kritik for den måde, de agerede på i og efter dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

- Anerkendelse og erkendelse er vigtigt. Den vokser man ud af. Hvis man lægger armene over kors, himler med øjnene og insisterer på, at man ikke har en aktie i noget som helst, så vokser problemet og dermed også konsekvensen, sagde hun og gjorde det klart, at det var en direkte hentydning til ledelsen hos TV 2.

- Vi kan ikke tale MeToo og året 2021 uden at se op på det lille logo i venstre hjørne. Vi kan ikke tale MeToo og året 2021 uden at tale TV 2. Efter den længe ventede dokumentar 'MeToo: Sexisme bag skærmen', hvor tidligere og nuværende ansatte hos TV 2 kunne berette om en uhyggelig kultur og en magtfuldkommen ledelse, som utvetydigt havde svigtet deres ansvar som kulturbærere for institutionen og dermed også deres ansatte. TV 2's ledelse forsøgte at undvige og dermed undgå at tage ansvar.

Sofie Linde indtog scenen i Operaen onsdag aften. Her brugte hun blandt andet sin taletid på at kritisere TV 2-ledelsen. Foto: Henning Hjorth

Tåkrummende!

Den tilgang var Sofie Linde ikke imponeret af.

- Det var - to say the least - tåkrummende både at se og høre på. Her på kanalen havde vi alle tænkelige muligheder for at løbe med stafetten og gå forrest. Vi kunne have været transparante og åbne om vores selverkendelse, men i stedet valgte vi at sætte os bagerst i bussen med skyklapper på, mens vi håbede, det ville gå væk. Det gjorde det ikke.

- Jacob Haugaard sagde engang fra talerstolen i Folketinget: 'hvis befolkningen opfører sig tåbeligt, så er det, fordi politikerne opfører sig tåbeligt.' Oversat til denne debat: hvis de ansatte opfører sig tåbeligt, så er det nok også, fordi ledelsen opfører sig tåbeligt, lød den klarer melding fra Sofie Linde.

'X Factor'-værten slog fast, at hun især er ærgerlig over ledelsens ageren, fordi hun oprigtigt mener, at TV 2 er en god arbejdsplads, og hun var glad for, at hun fik lov til at frit at tale til showet onsdag.

Du kan se hele Sofie Lindes tale i 'De største øjeblikke' på TV 2 og TV 2 Play 30. december.

