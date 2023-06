Efter skandalesag: Kæmpe millionoverskud

Den kendte ejendomsmægler Jesper Nielsen blev smidt ud af sin egen kæde efter en krænkelsessag, der fandt sted til en julefrokost.

Kæden har siden skiftet navn, og Jesper Nielsen blev købt helt ud, så han ikke længere er en del af projektet.

Og det har tilsyneladende været ganske indbringende for ham.

I hvert fald har han onsdag afleveret sit første regnskab, siden sagen rullede, og det byder på et kæmpestort overskud, hvor langt størstedelen af pengene formentlig kommet fra det beløb, han blev købt ud for.

Det er selskabet JN Franchise Holding ApS, der har afleveret regnskabet, og selvom der er tale om et tab for året i den ordinære drift, så ser det helt anderledes ud, når man kommer et par linjer længere ned i regnskabet.

Der fremgår nemlig indtægter af kapitalandele for hele 19.696.000 kroner. Det må siges at være en forbedring i forhold til året forinden, hvor der kom et underskud på -132.000 kroner ind fra den front.

I alt ender årets resultat i et overskud på 19.856.553 kroner, mens det året forinden var et underskud på -76.000 kroner.

En stor del af pengene ryger da også direkte ud til Jesper Nielsen selv. Han har nemlig valgt at udbetale et gigantisk udbytte på 9,7 millioner kroner.

Tidligere på måneden kunne Ekstra Bladet fortælle, at den nye ejer af hans tidligere forretning i Charlottenlund er gået konkurs og har valgt at sagsøge Jesper Nielsen. Det kan du læse mere om her.

Mægler-mystik: Tv, tæsk og tragedie