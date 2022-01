Efter skilsmisse: Endelig lykkedes det

Det blev til adskillige ture af og på det danske boligmarked for den folkekære tv-vært Felix Smith, men nu kan han endelig rykke teltpælene og komme videre.

Hans villa i Hareskovby nord for København er nemlig blevet solgt. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Smith købte det 88 kvadratmeter store hjem – der også tæller en stor opvarmet kælder med yderligere 88 kvadratmeter – tilbage i 2013 med sin daværende hustru Marie Beatrix Schmidt.

Siden 2016 har huset været til salg flere gange, men i oktober gav det pote; et par købere slog til og betalte – ifølge den netop tinglyste salgspris – 5.550.000 kroner for adressen.

Felix Smith måtte give et lille nedslag i prisen på villaen, før det blev solgt. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Ronnie Karlsson

Det er et stykke under de 5.745.000 kroner, som huset sidst var udbudt til salg for hos ejendomsmæglerfirmaet Ronnie Karlson.

Til gengæld har Smith og Schmidt reddet sig en del mere end de 3,3 millioner kroner, som de selv gav for huset for ni år siden.

Felix Smith, der sidste år blev skilt fra Marie Beatrix Schmidt, annoncerede i sommer på Instagram, at huset var sat til salg. Her oplyste han desuden, at han havde fundet et nyt sted at bo tæt på sine børns skole.

'Det har hele tiden været planen, at vi skal bo tæt på hinanden, så vi går glip af så lidt som muligt, og drengene har os tæt på hele tiden', lød det blandt andet fra Felix Smith i opslaget.

Hurtigere hushandler

I sidste ende tog det omkring tre måneder fra huset ramte markedet til en underskrift blev sat på købsaftalen. Det er lidt længere tid end den gennemsnitlige salgstid for villaer i Gladsaxe Kommune, hvor 'Top Gear'-værtens nu tidligere hjem ligger.

I 2021 skulle der nemlig blot 63 dage eller lidt over to måneder til før en handel var i hus, det viser Boliga.dks salgsdata. Til gengæld er det dog også betydeligt hurtigere end normalt - og hele 25 procent hurtigere end i 2020, hvor det tog omkring 85 dage.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Felix Smith, men han er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.

