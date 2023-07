Efter skilsmisse: Finder sammen med eks'en

I september sidste år annoncerede det daværende ægtepar Camilla Framnes og Kevin Johannes Larsen, som man har kunnet følge i 'De unge mødre', at de skulle skilles.

Siden har Camilla Framnes fundet kærligheden på ny, og nu har lykken også tilsmilet Kevin Johannes Larsen.

Han og ekskæresten Amanda Kejser har nemlig fundet melodien igen.

Det fortæller Kevin Johannes Larsen til Her&Nu.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han er meget glad for Amanda Kejser, 35, som han første gang mødte på sin fars plejehjem sidste år.

- Hun var faktisk min fars plejer på plejehjemmet op til hans død. Så det er lidt sjovt, men det er der, jeg kender hende fra. Hun var den eneste, han ville ind til, så hun var rigtig god ved ham, siger Kevin Johannes Larsen.

Ifølge Kevin har han og Amanda det rigtig godt sammen. Privatfoto

Var kærester tidligere

De to har tidligere været kærester i en kort periode.

- Vi var kærester i en kortere periode sidste år, men jeg gik igennem en meget turbulent tid på daværende tidspunkt med skilsmisse og dødsfald i familien, så vi skulle lige finde hinanden, siger han og fortsætter:

- Men nu er vi kommet frem til, at det skal være os.

Kevin Johannes Larsen fortæller, at han nyder, at han kan slappe helt af i Amanda Kejsers selskab.

- Jeg er meget glad for hende. Hun er anderledes og en, jeg kan lave alt med. Vi kan feste, se fodbold, ligge på sofaen, og det er virkelig rart at have en, man kan lave alting sammen med, siger han og fortsætter:

- Vi havde fået opbygget et rigtig godt venskab, som så er blevet til kærester, og det har bare fungeret rigtig godt for os. Hun er bare en rigtig god støtte og dejlig at være sammen med.

Også Camilla Framnes har fundet kærligheden efter skilsmissen. Her ses hun med sin nye kæreste. Foto: Jonas Olufson

Kevin Johannes Larsen ser da også en fremtid med Amanda Kejser.

- Vi er ikke flyttet sammen endnu. Jeg har mit hus, og hun har sin lejlighed. Men det er klart, at vi taler om, at det kunne være dejligt i fremtiden, men vi har begge børn, og lige nu tager vi det bare stille og roligt og nyder hinandens selskab.

Sammen med Camilla Framnes har Kevin Johannes Larsen sønnen Victor, mens han også har datteren Amalie fra et tidligere forhold.