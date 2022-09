Efter skilsmisse: Flyttet sammen med hemmelig kæreste

Det er ikke meget, krimiforfatter Katrine Engberg har delt om sit kærlighedsliv, siden det sidste år kom frem, at hun og tv-vært Timm Vladimir var gået fra hinanden efter 13 års ægteskab.

Nu fortæller hun dog i et interview med Alt for damerne, at der ikke gik lang tid efter bruddet, før hun igen fandt kærligheden.

En mand ved navn Jakob kommenterede et opslag, hun havde lagt på Instagram, og det ramte noget i Katrine Engberg, der inden længe skrev med ham om alt fra litteratur og filosofi til drømme om fremtiden.

- Tre uger senere blev vi enige om, at vi skulle møde hinanden. Allerede inden jeg havde mødt ham, vidste jeg, at jeg elskede ham. Og det gjorde jeg. Instinktivt. Det føltes som en velsignelse. Det føles som velsignelse, siger Katrine Engberg til magasinet.

Hun afslører ikke yderligere detaljer om sin nye store kærlighed. Men i Alt for damernes artikel fremgår det, at den 47-årige forfatter og kæresten, der altså har fornavnet Jakob, er flyttet sammen og bor på Østerbro.

Katrine Engberg og Timm Vladimir nåede at være gift i 13 år. Foto: Mogens Flindt

Fåmælte om brud

Det er omtrent et år siden, at tv-vært, skuespiller og komiker Timm Vladimir bekræftede, at han og Katrine Engberg var flyttet fra hinanden efter 13 års ægteskab.

I lang tid var det forhenværende ægtepar dog stille om, hvad det betød for deres forhold. I februar i år bekræftede Timm Vladimir så endelig over for Ekstra Bladet, at han var ledig på markedet.

- Mit kærlighedsliv går fint. Jeg er single, lød den kontante udmelding.

Timm Vladimir og Katrine Engberg fandt sammen i 2003 og blev gift i 2008. Sammen har de sønnen Cassius Vladimir.

Timm Vladimir håbede på kys til Zulu Awards tidligere på året.

