Efter skilsmisse: Millionerne vælter ind

Camilla Ottesen og eksmanden har fået et tocifret millionbeløb for deres tidligere fælles hjem på Amager

I juni 2020 meddelte tv-vært Camilla Ottesen, at hun og ægtemanden Anders Hedme havde valgt at lade sig skille efter 20 år sammen.

Nu har parret nået endnu en milepæl i deres skilsmisse.

De har nemlig solgt deres tidligere fælles hjem i nærheden af Amager Strand.

Det skriver Se og Hør, og oplysningerne bekræftes i tingbogen.

Villaen i nærheden af Amager Strand rummer mere end 300 kvadratmeter, og parret har fået intet mindre end 13 millioner kroner for boligen, der ikke blev annonceret på nettet.

Da parret for 14 år siden købte huset, betalte de 5,1 millioner kroner. Således får parret en fortjeneste på næsten otte millioner kroner efter salget, hvis man regner udgifter til eventuel renovering og ejendomsmægler fra.

De nye ejere overtager boligen 1. november.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Ottesen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Camilla Ottesen skal nu videre fra huset på Amager. Foto: Mogens Flindt

Skilles som gode venner

Det var i juni sidste år, at Ottesen i en pressemeddelelse bekræftede, at hun og Anders Hedme var fortid som ægtepar.

'Efter 20 års samliv og ægteskab har min mand og jeg desværre besluttet at gå hver til sit,' lød det i pressemeddelelsen, hvor de samtidig understregede, at der ikke var noget dramatisk over deres brud:

'Vi skilles som gode venner med gensidig respekt for hinanden, og vi beder om forståelse for, at vi af respekt for vores børn ikke ønsker at uddybe beslutningen yderligere,' lyder beskeden fra NENT Group.

Sammen med Anders Hedme har Camilla Ottesen børnene Viggo og Viola.

