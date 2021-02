Efter skilsmisse: Nu er huset solgt

I starten af oktober kom det frem, at tv-kommentator og tidligere cykelrytter Rolf Sørensen skulle skilles fra Susanne Sørensen, som han havde været sammen med siden 1992 og har tre børn med.

Skilsmissen kommer i kølvandet på, at Rolf Sørensen fortalte, at han havde alkoholproblemer, som han skulle behandle.

Det fortalte Rolf Sørensen i en pressemeddelelse.

- Vi har været sammen i mange år og har levet et meget intenst, lykkeligt og stærkt ægteskab, men selvfølgelig også oplevet både op- og nedture, som mange andre ægteskaber. Vi har vores utroligt skønne børn, som vi begge elsker højt, men vi er kommet til et punkt, hvor min familie ikke længere kan leve med mine alkoholproblemer. Derfor skal vi skilles, lød det fra tv-kommentatoren.

Han fortalte, at han nu ville påbegynde et længere terapiforløb.

- Vi har været et godt 'team', men jeg har til tider nydt alkohol i min fritid, i et omfang hvor det ikke bare er nydelse. Det har slidt hårdt på min familie, og det kan jeg ikke længere byde dem, sagde 55-årige Rolf Sørensen.

Parret boede sammen i Vedbæk, efter de i 2007 lagde 12.500.000 kroner for en 399 kvadratmeter stor villa.

Huset er nu solgt videre. Foto: Jesper Nielsen

Solgt med tab

Nu er villaen solgt.

Det bekræfter ejendomsmægler Jesper Nielsen over for Ekstra Bladet.

Han vil dog ikke fortælle, hvad villaen gik for.

Parret havde startet prisen på 12.750.000 kroner i starten af november, men allerede i slutningen af november var prisen sat ned til 12.000.000.

Med stor sandsynlighed har parret altså tabt penge på salget af boligen.

2020 var et meget hårdt år for Rolf Sørensen, der for nylig mistede sin far, den tidligere cykelrytter, Jens Sørensen, men ikke desto mindre har han trofast passet sit job som cykelekspert hos TV2.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rolf Sørensen i forbindelse med hussalget, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage.