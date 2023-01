Efter skilsmisse: Reagerer på rygter

Det er omtrent en uge siden, at tv-personligheden Camilla Framnes præsenterede sin nye kæreste, Dennis, til Reality Awards, hvor det meget forelskede par troppede op på den røde løber sammen.

Men nu føler Framnes, at hun er nødt til at gå til tasterne på Instagram for at mane en række rygter, der ifølge tv-kendissen har rumsteret, til jorden.

'Jeg føler mig nødsaget til at åbne op for det her, selvom jeg egentlig havde taget en beslutning om ikke at kommentere på dette.'

Sådan indleder hun sit lange opslag, hvor hun blandt andet fortæller, at tiden efter skilsmissen, der ifølge Framnes fandt sted i juli, men først blev offentliggjort i starten af september sidste år, har været en følelsesmæssig hård for hende og hendes familie.

Hun fortæller ligeledes om sit forhold til sin nye kæreste Dennis.

'Jeg begynder sidst i august at tale med en fra gamle dage, og sidenhen har det udviklet sig til noget rigtig dejligt, og nu er han blevet min kæreste', skriver hun.

Camilla Framnes og Dennis begyndte at snakke sammen i slutningen af august sidste år, men de har kendt hinanden i mange år, fortæller Framnes til Ekstra Bladet. Foto: Jonas Olufson

Venner i mange år

Præcis hvor længe de to havde flettet fingre, ville Framnes ikke ud med, da Ekstra Bladet mødte det forelskede par til Reality Awards, hvor Framnes var vært.

Her fortalte parret blot, at de havde kendt hinanden i mange år, men at det først var for ganske nylig, det havde slået gnister mellem dem.



Camilla Framnes blev sidste år skilt. Dengang beskrev hun det overfor Ekstra Bladet som 'en følelsesmæssig hård omgang'. Det kan du læse mere om her.

Camilla Framnes og Kevin Larsen har sønnen Victor. Camilla har fra tidligere forhold to drenge, Sebastian og Oliver.

Hun blev kendt i tv-programmet 'De unge mødre', nu følger næsten 100.000 mennesker med i Camilla Framnes' liv på Instagram.

