Efter skilsmisse: Sælger med rabat

Vi skulle ikke mange dage ind i det nye år, før en køber slog til og sikrede sig den kendte komiker Lars Hjortshøj og tv-vært Tina Bilsbos 106 kvadratmeter store lejlighed i Indre København.

Det blev til et par forsøg af og på boligmarkedet for parret, men nu er hjemmet altså blevet solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Den nye ejer kan se frem til en beliggenhed, hvor Skuespilhuset og det populære tiltrækningsplaster Nyhavn er den nærmeste nabo – og så får de endda nøglerne til den eftertragtede adresse med rabat.

Hjortshøj og Bilsbo har nemlig været til at handle med; i hvert fald viser den netop tinglyste salgspris, at køberen har overtaget nøglerne til herskabslejlighedens fire værelser for 8.570.000 kroner, hvilket svarer til 425.000 kroner under den pris, som hjemmet senest var udbudt til salg for.

Salgsprisen har dog stadig indbragt dem næsten to millioner kroner mere end de 6.750.000 kroner, som de selv betalte for det eksklusive hjem tilbage i sommeren 2017.

Hurtigt salg

I denne omgang tog det omkring tre måneder for 'Langt fra Las Vegas'-skuespilleren at sælge lejligheden, hvilket er lidt langsommere end de 66 dage, som det ifølge Boliga.dk i gennemsnit tog at sælge ejerlejligheder i København sidste år.

Til gengæld har salget resulteret i en kvadratmeterpris på hele 82.500 kroner, der slår prisgennemsnittet i det allerede dyre boligområde. Hovedstadens lejlighedskøberne gav nemlig i gennemsnit lidt over 62.700 kroner for én kvadratmeter ejerlejlighed i København K sidste år.

Lars Hjortshøj har underholdt danskerne siden 1990'erne både som skuespiller, komiker og radiovært – lige fra det satiriske sketchprogram 'Casper & Mandrilaftalen' til rollen som julemand i TV 2’s julekalender 'Ludvig & julemanden'. Tina Bilsbo har blandt andet været vært på P3 og 'Go’ Morgen Danmark'. Parret blev sidste år skilt efter næsten 20 års ægteskab.

Lars Hjortshøj kommer dog ikke til at stå uden tag over hovedet, nu hvor deres lejlighed er blevet solgt; ifølge Se og Hør købte han i starten af året en 104 kvadratmeter stor lejlighed på Christianshavn for 6,58 millioner kroner.