Efter skilsmisse: Siger op

I starten af august fortalte komikeren Lasse Rimmer og hans kone, influenceren Line Hoffmeyer, at de to skulle skilles efter blot to år som ægtefolk.

Skilsmissen har siden ikke kun fået konsekvenser for parrets sammenbragte familie bestående af Lasse Rimmers to døtre fra et tidligere forhold.

Nu får skilsmissen nemlig også konsekvenser for Rimmers arbejdssituation.

Det fortæller han på sin Instagram-profil.

Her forklarer den 49-årige komiker, at han ikke længere skal lave morgenradio på Radio 100, som han ellers har gjort siden 2018.

'Nå. Det der med ægteskab, det har ikke været en kæmpesucces for mig, sådan historisk set. En indlysende følge af skilsmissen er også, at jeg ikke længere kommer til at være morgenradiovært på Radio 100'.

Vil prioritere familien

I opslaget fortæller Rimmer, at han nu vil bruge al sin energi på at være der for sine to børn.

'Jeg elsker at lave radio. Jeg elsker endnu mere at kunne være far. Selv om jeg kommer til at savne at stå tidligt op og tale i en mikrofon sammen med Oliver og Anne, så er det allerede nu det bedste bytte, jeg har lavet: Familie for arbejde', skriver han videre.



'Og lad os være ærlige… det ER bare rarere at kunne sove til klokken 7', skriver han videre.

Lasse Rimmer er også vært på TV 2-programmet 'Stormester'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Ikke uvenner

Det var 10. august at parret fortalte offentligt, at de var gået hver til sit. I den forbindelse forklarede de begge, at der ikke lå utroskab eller anden uærlighed til grund for bruddet, og at de fortsat har en stor kærlighed til hinanden.

'Vores brud er sket efter alle andre udveje er afsøgt. Vi skilles som venner med dyb respekt for og stor kærlighed til hinanden. Der ligger hverken utroskab eller andre uærligheder til grund for den her beslutning, alene en følelse af, at noget større ramte os, som vi ikke var stærke nok til at løfte som et hold', lød det blandt andet fra Hoffmeyer i den forbindelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Lasse Rimmer, men det har i skrivende stund ikke været muligt.