Efter skilsmisse: Spottet med tidligere realitydeltager

'Nogle gange slår livet et gevaldigt sving. Efter 12 år sammen er Tine og jeg gået hvert til sit. Eller rettere. Vi er gået fra at være gift, til nu at være hinandens bedste venner.'

Således skrev Kåre Quist tilbage i september, da han på Instagram annoncerede, at han og Tine Røgind skulle skilles.

Men her omtrent fire måneder senere har nyhedsværten fundet sig det, han overfor Se og Hør kalder 'en god veninde' - nemlig den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Pernille Nygaard.

- Pernille og jeg har det rigtigt sjovt sammen. Hun får mig til at grine og er en god veninde, fortæller DR-værten til ugebladet, der bringer et billede af de to sammen, hvor de nyder en kaffe og hinandens selskab.

Kåre Quist og Tine Røgind fortalte i september i år, at de efter 12 år var gået fra hinanden. Foto: Jakob Jørgensen

Pernille Nygaard, der i dag er færdiguddannet jurist, har tidligere slået sine folder i diverse realityprogrammer. Heriblandt 'Paradise Hotel' i 2012, hvor hun blev særlig kendt for sine sprogblomster som 'pjerserkat' og 'mandshumanistisk'. Siden kom en række andre realityprogrammer som 'Divaer i junglen' og 'Ex on the Beach' på listen også.

I dag er hun færdiguddannet jurist og arbejder for advokat Rasmus Sølberg.

Pernille Nygaard deltog i 2012 i 'Paradise Hotel'. Hun er siden blevet færdiguddannet jurist. Foto: Emil Agerskov

Kåre Quist arbejder i dag hos DR, hvor han er nyhedsvært. Tidligere har han været vært på programmet 'Kontant' for public service-stationen.

Kåre Quist og Tine Røgind har sammen sønnen Carl, der kom til verden i 2013.

De to mødte hinanden i 2007, da de begge arbejdede på Ekstra Bladet. I 2012 blev de gift, efter nyhedsværten havde været på knæ i Venedig, og i 2022 kunne Kåre Qvist så oplyse, at kærligheden var brast.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Pernille Nygaard og Kåre Quist, men det har ikke været muligt.

