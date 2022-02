Efter skilsmisse: Står til kæmpe milliongevinst

For mere end to årtier siden købte hele Danmarks kagedronning Mette Blomsterberg sammen med sin daværende mand, Henrik Blomsterberg, en grund i den lille nordsjællandske by Ålsgårde.

Fire år efter i 2002, stod der et færdigbygget hus, som konditoren selv har tegnet, men nu - 20 år senere - kan huset blive dit. Det er nemlig netop kommet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det betyder også, at du kan overtage kogegerningerne i det lyse tv-køkken kendt fra Blomsterbergs program på DR, 'Det søde liv', hvis det er dig, der køber det 178 kvadratmeter store hjem.

Udover snedkerkøkkenet er der rigelig plads i den rummelige villa, som ifølge salgsmaterialet fra den lokale mægler Nybolig Helsingør & Espergærde 'er designet til at kunne rumme familieliv og levemenneskers hverdag'.

Hjemmet har da også hele seks værelser fordelt på to etager og en 70 kvadratmeter stor træterrasse.

Nu kan dette hus blive dit. Foto: Nybolig Helsingør & Espergærde

Over gennemsnittet

Da Blomsterberg købte byggegrunden tilbage i 1998 smed parret lidt over en halv million kroner for den. Nu – hvor der altså er kommet et hus på grunden – kan du købe hjem og grund for 7.250.000 kroner. Dermed står parret til en klækkelig milliongevinst, hvis de sælger huset til udbudsprisen.

Der skal således betales lidt over 40.700 kroner for hver af de 178 kvadratmeter, hvilket er et godt stykke over prisgennemsnittet i Helsingør Kommune.

Ifølge Boliga.dk er villaerne og rækkehusene i den nordsjællandske kystkommune nemlig i øjeblikket udbudt til salg for 34.200 kroner pr. kvadratmeter.

Mette Blomsterberg er uddannet konditor og har i mange år været danskernes foretrukne kagekone på tv – både alene og sammen med Price-brødrene. Derudover er den tidligere Bagedyst-dommer også forfatter til en lang række kogebøger. Mette Blomsterberg blev sidste år skilt fra sin mand, Henrik, efter 29 års ægteskab.

