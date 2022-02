Efter skilsmisse: Tina Bilsbo er blevet kæreste med en kvinde

I november sidste år meddelte komiker Lars Hjortshøj og tv-vært samt skuespiller Tina Hjortshøj Bilsbo, at de to skulle skilles efter 26 år sammen.

Men nu har lykken atter tilsmilet Tina Hjortshøj Bilsbo, der har fundet kærligheden på ny efter skilsmissen sammen med en kvinde.

Det afslører hun i et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at kærligheden kom uventet.

'Nogle gange tager livet en uventet drejning - det kan venskaber også gøre,' lyder det fra Tina Hjortshøj Bilsbo i opslaget, hvor hun står sammen med sin nye flamme ved navn Marie Kronquist.

Også Marie Kronquist har delt et opslag med samme billede og ordlyd.

Tina og Marie har fundet kærligheden. Foto: Les Kaner

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tina Hjortshøj Bilsbo, der bekræfter forholdet, men derudover oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer for nuværende.

Også Marie Kronquist bekræfter over for Ekstra Bladet sit forhold til Tina Hjortshøj Bilsbo, men hun oplyser også, at hun heller ikke har yderligere kommentarer.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger til parret.

'Welcome to the rainbow,' skriver en.

'Tillykke med kærligheden,' skriver en anden.

Tina Bilsbo er lykkelig for, at hun har fundet kærligheden igen. Privatfoto

Meldte skilsmisse ud

Det var i starten af november, at Tina Hjortshøj Bilsbo og Lars Hjortshøj meddelte i en fælles pressemeddelelse, at de havde valgt at gå hver til sit.

'Efter et langt og lykkeligt ægteskab har vi besluttet, at vi skal skilles. Vi er taknemmelige for, vi fik 26 rigtig gode år og to dejlige børn sammen,' lød det i den forbindelse.

'Som så mange andre par, der står midt i livet, var vi begyndt at leve et parallel-liv og deler ikke længere de samme drømme om en fælles fremtid, så vi ser ikke andre muligheder end at gå fra hinanden,' fortsatte parret.

Parret blev gift i 2002, og sammen har de sønnen Oscar og datteren Emma.

De to mødte hinanden igennem arbejdet, da Bilsbo var vært på programmet 'Puls' på TV 2 og derigennem blev introduceret til komikeren.