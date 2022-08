Efter Spies-afsløringer: 'Det overrasker ikke mig'

Komikeren Geo har tidligere fortalt åbent om sit forhold til sin far, der var psykopat. I et opslag på Twitter fortæller han, at faderen festede med Simon Spies

Dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne', der sætter den excentriske rejsekonges mange seksuelle forhold til unge piger under kritisk lup, har affødt reaktioner vidt og bredt.

I dokumentaren afsløres det, at Simon Spies ikke blot betalte for sex med piger, der var under 18 år. Flere kilder husker også, at han havde voldelige tilbøjeligheder og ville betale for at tæske de unge kvinder.

En af dem, der har reageret på dokumentaren på sociale medier, er komikeren Geo, der i et opslag på Twitter fortæller, at hans far ofte hang ud med Simon Spies.

Geo har tidligere fortalt meget åbent om sit forhold til den far, der ifølge komikeren var psykopat. Og i opslaget sammenligner han sin fars og Simon Spies' syn på kvinder.

'Så Spies-dokumentaren i går, og det overrasker ikke mig og nok heller ikke folk, der kendte til, hvad min far stod for, at han hang ud/festede med Spies på 90’eren på Gl. Kongevej i Kbh. De havde samme værdier og samme foragt over for kvinder. Godt, disse typer ikke accepteres mere', skriver Geo på Twitter.

Fik tilhold

Ekstra Bladet har været i kontakt med Geo gennem hans manager, der oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer til det, han har skrevet på Twitter.

Tidligere har Geo dog fortalt åbent om sin far og hans voldelige tendenser.

- Han truede med at slå os ihjel. Han var ... voldelig over for min mor. Og han kom hele tiden i vores barndomshjem i Aalborg, har Geo sagt til Femina.

Over for Ekstra Bladet har han fortalt, at han faktisk var glad og lettet over sin fars død.

- Altså, jeg har jo nydt siden hans død ikke konstant at skulle kigge mig over skulderen, sagde han i den forbindelse.

Dokumentaren 'Spies og morgenbolledamerne' kan ses på DRTV.

