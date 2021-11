Efter stikpille: Nu svarer han Rachlin igen

Journalisten og værten Anders Lund Madsen kan ikke genkende den 'grovmobning', han beskyldes for at have stået bag gennem flere år sammen med Anders Breinholt. Det var fis, lyder det

Ekstra Bladet skrev i går historien om meningsmaskine, musikekspert og mediemand Dan Rachlin, der fredag lagde et langt, småbittert opslag på sin Facebook-profil.

Her berettede Rachlin om sin utilfredshed med- og anstrengte forhold til sin tidligere gode kollega på både The Voice og P3, nu tidligere ’Natholdet’-vært Anders Breinholt, som han gav en afskedssalut i anledning af sidstnævntes nylige exit fra det satiriske TV 2-talkshow.

Men journalist og tv-personlighed Anders Lund Madsen blev også draget ind i ligningen.

Rachlin mener nemlig, at Lund Madsen har sin del af skylden for, at Breinholt for år tilbage pludselig skiftede side, lod godt bekendtskab være godt bekendtskab og tog del i det, Rachlin kalder ’grovmobning’ af ham i blandt andet P3-hittet ’De Sorte Spejdere’ og senere podcasten ’Anders & Anders’.

Overrasket over vrede

Breinholt havde ingenlunde lyst til at udtale sig i den sammenhæng, og Anders Lund Madsen reagerede i første omgang ikke på Ekstra Bladets henvendelse.

Men det har ændret sig siden.

'Jeg er oprigtigt overrasket over Dan Rachlins enorme vrede imod Anders og i en vis forstand også lidt mig. Jeg kan med den allerstørste sikkerhed og ærlighed afvise, at jeg går rundt og har noget imod Dan Rachlin. Faktisk har jeg slet ikke tænkt på Dan Rachlin i årevis', skriver Anders Lund Madsen således i en sms sent fredag.

Dan Rachlin føler, at der nu er sat punktum i sagen, og han lader høfligt Ekstra Bladet vide, at han ikke ønsker yderligere debat i medierne om hans Facebook-opslag fra fredag. Foto: Krestine Havemann

Han fortsætter:

'Jeg ved godt, at jeg lavede fis med ham ind imellem dengang i 90’erne, hvor han var gigantisk i radioen, og jeg arbejdede på Ekstra Bladet. Men det var satire, og det er 25-30 år siden! Og så passer det også, at vi fra tid til anden lavede fis med Dan Rachlin i 'De Sorte Spejdere', men det var sateme sjovt, og det falder mig svært at skulle udlægge det som den hetz, Dan beskriver'.

'Det var fis i radioen. Dan har da også lavet fis i radioen. (...) Og jeg bliver helt trist, for midt i al hans diffuse vrede lyder Dan Rachlin først og fremmest såret over det med den manglende invitation til 'Natholdet', lyder det fra Anders Lund Madsen.

Giver gerne en kop

Han skriver desuden - lettere ironisk, virker det som - at han får det dårligt over at have været gæst i 'Natholdet' hele 28 gange.

'Således har jeg jo på en måde været med til at holde Dan væk ved at sidde der og fylde stolen, som jo et eller andet sted var Dans. Og nu er det ligesom for sent. Og hvis det hjælper noget, så vil jeg gerne give Dan en af mine mange mange natholdskopper. Dog ikke guldkoppen. Træerne vokser ikke ind i himlen', afslutter Anders Lund Madsen med et 'kærlig hilsen'.

Dan Rachlin vælger at gå med på den ironiske distance, da han får lov at levere en duplik til Lund Madsens replik.

- Det er faktisk pissesjovt!, siger han og fortsætter:

- Pissesjovt, at han bare 'glemmer' den vedvarende mobning på tryk, og det udelades belejligt, at jeg ikke er mere glemt, end at jeg fik et fur eller to i deres podcast, siger han.