Efter stor beslutning: Nu taler han ud

Bronuts har det seneste år været gennem den helt store nedtur, før de genopstod med nye ejere.

I ejerkredsen var også de to tidligere stiftere, Ninos Oraha og Türker Alici. Sidstnævnte forlod dog selskabet kort tid efter genopstandelsen, og nu har også Ninos Oraha forladt skuden.

Det skyldes i høj grad privatlivet, fortæller han nu til Ekstra Bladet.

- Det er en personlig, privat beslutning og ikke andet. Jeg ønsker det bedste for de nye.

- Er det Lars (Langelund Jørgensen, red.), der har købt din andel?

- Ja, det er Lars, der har købt anparterne. Jeg har fået et beskedent beløb for anparterne.

- Kan du komme nærmere ind på, hvorfor du stopper? Var hjertet ikke i det mere?

- Jo jo, hjertet har hele tiden været i det. Hjertet har hele tiden været i Bronuts, og mit hjerte vil altid tilhøre Bronuts. Men det var bare en privat beslutning.

Ikke ked af det

- Er du ked af at forlade det nu?

- Jeg er faktisk ikke ked af det. Jeg er faktisk ved godt mod, fordi det vigtigste for mig er at passe på min familie. Du skal tænke på, at når man er partner og datter til en, der arbejder så meget og knokler så meget, så tager det også hårdt på et forhold og på et barn.

- Det er ikke noget, jeg lægger mærke til som sådan, men det er noget, min kæreste lægger mærke til, og min datter lægger mærke til. Jeg mærkede det også, og derfor er det en privat beslutning af den årsag.

- Jeg har haft hjertet med i det hele, og jeg gav det også en chance, men jeg tænkte bare, at det er bedst for alle parter, at det skal være sådan her, siger Ninos Oraha.

Tilbage i selskabet sidder nu Selcuk Yildrim, som ejer mellem 15 og 20 procent af selskabet, mens Lyngså Invest ApS ejer resten. Det selskab er ejet af Lars Langelund Jørgensen, som købte konkursboet efter Bronuts for at drive selskabet videre.

Det bliver nu uden de to originale stiftere, da realitystjernerne Türker Alici og Ninos Oraha er endeligt ude af Bronuts.