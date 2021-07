Efter stor skattegæld: - Jeg kunne ikke en skid

Musikproduceren Chief 1 har i mange haft en stor skattegæld, der gjorde det svært for ham at være kreativ med musikken

Da Chief 1 - med sit borgerlige navn Lars Pedersen, var 19 år, kendte han ikke til B-indkomst. Det efterladte ham en stor skattegæld, han kæmpede med i ti år.

Det fortæller han i programmet 'Syng min sang'.

- Jeg anede ikke, at der var noget, der hed B-indkomst. Jeg havde været ude og købe en masse nyt udstyr. Jeg havde slet ikke tænkt på, at jeg skulle lægge noget til side. Det er et af de store traumer, jeg har fået. Det var et stort chok, siger Chief 1 til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg vidste ikke engang, at jeg fik penge for at lave musik dengang. Jeg brugte ti år på at knokle røven ud af bukserne. Jeg tænkte, at jeg ikke skulle gå fra den her jord med en gæld. Det er så klaustrofobisk at have.

Det var en hård tid

Det var i start 90erne, at det gik op for Chief 1, at han havde ramt bunden. Tilbage stod han med en kæmpe skattegæld og en ejerlejlighed han ikke havde råd til at betale.

- Det var en psykisk sindssyg hård tid. Man var under en loop. Jeg kunne ikke en skid.

- Hver gang jeg hørte lyden af post, der faldt på jorden, havde jeg en frygt for, at det var fra skat eller inkasso. Jeg skulle ringe til min socialrådgiver en gang om måneden, for at fortælle, hvordan jeg ville tjene penge.

Blev reddet af MGP

Efter flere gode år var det begyndt at gå dårligt for Rockers By Choice, som Chief 1 var en del af, og med en stor gæld i bagagen måtte han tænke ud af boksen.

Derfor begyndte han at lave børne-MGP, hvilket blev hans redning.

- Jeg begyndte at lave en masse børne-MGP. Det var der meget salg i. Det gjorde, at jeg kunne få min gæld ned. Jeg fik lov til at få 20 procent rabat, hvis jeg lagde en check på 80 procent af beløbet. Jeg græd bare, fordi det var en følelse af lykke.

'Syng min sang', hvor fire musikere skiftes til at besøge hinanden hjem og fortolke hinandens hits, kan ses på Viaplay.