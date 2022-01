Efter stor sorg: Gav sig hen til alkohol

Det er livsomvæltende at miste en forælder, og det kan være svært at komme videre fra sorgen. Det er Karl William et godt eksempel på.

Popsangeren fortæller i podcasten '112 for knuste hjerter', hvordan han faldt ned i et sort hul og græd som pisket, da han mistede sin mor til kræft for et år siden efter ti dages indlæggelse.

Karl William sad alene med sin mor på hospitalsstuen og holdt hendes hånd, da hun tog sit sidste åndedrag.

- Det gik så stærkt, fra hun blev indlagt, til hun døde. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at min mor skulle dø fra mig, siger han i programmet om den største sorg i sit liv.

- Det lyder traumatiserende, men det gjorde et eller andet ved mig. Den oplevelse er i mig på en.. det er svært at forklare, fordi jeg er ikke kommet over det. Jeg skal til at bygge et nyt liv ud fra det, fordi der startede et nyt kapitel i mit liv, da hun (hans mor, red.) forsvandt fra kloden, lyder det videre fra den unge sanger.

Druk

Chokket over morens død var svær at kaste af sig for 27-årige Karl William, der befandt sig i den mørkeste periode af sit liv og derfor gav sig hen til at drikke ukontrolleret.

- Jeg kom ind i en dyster periode, hvor jeg begyndte at drikke for at forsvinde så hurtigt som muligt, og det hjælper alkohol på, når man har det ad helvedes til, fortæller han og indrømmer samtidig, at han mistede fodfæstet.

Karl William på den røde løber i 2019. Foto: Anthon Unger

Efterfølgende tog Karl William beslutningen om at gå Caminoen alene i en hel måned for at bearbejde sit tab og give sig selv ro til at mærke de helt store følelser. Sangeren kom hjem fra sin vandretur for et par måneder siden.

- Jeg går caminoen i Spanien, fordi nu skal jeg have rigtig plads til at forstå, hvad der er sket og tid til at savne min mor. Og der kommer mit savn til min mor galopperende i høj grad, og jeg får tømt ud, fortsætter han i den lange podcast.

Motivation

Selvom Karl William druknede sin sorg i alkohol, kom han heldigvis på ret køl igen, og det er morens fortjeneste, selvom hun ikke er her mere, forklarer popsangeren.

- Hun ville være stolt af de her bedre beslutninger. Hun ville være så ked af at se mig sidde og drikke, fordi jeg var ked af det, fortæller han.

'112 for knuste hjerter' kan høres i sin fulde længde hos 24Syv.