Efter store milliontab: Finansmand ind i kendis-tattoofirma

Rettelse: Tidligere fremgik det af artiklen, at Christian Stadil helt har forladtTatoodo. Det er ifølge Christian Stadil ikke sandt, og artiklen er rettet til.

Tattoodo har indtil nu været en bragende underskudsforretning for de mange kendte ansigter, der er blandt selskabets ejere og investorer.

Det tæller navne som Christian Stadil, Daniel Agger, Peter Warnøe, Ami James, Nikolaj Coster-Waldau og Bjarke Ingels, og nu er flere navne kommet til.

I virksomhedsregisteret er det netop blevet opdateret, at Christian Stadil, der fratrådte bestyrelsen hos Tattoodo i september, pr. 26. november ikke længere ejer en del af Tattoodo. Indtil den dato havde han mellem 5-9,99 procent ejerskab gennem firmaet Mount Baldy A/S.

Christian Stadil oplyser dog til Ekstra Bladet, at han stadig ejer en del af Tattoodo - blot under de fem procent, der gør, at man bliver registreret i virksomhedsregisteret. Det skyldes ifølge rigmanden, at flere nye investorer har købt sig ind, og derfor er hans ejerandel blevet udvandet.

'Jeg tror stadig på selskabet, som jeg har været en del af fra starten,' skriver Christian Stadil.

Christian Stadil slår fast, at han stadig er en del af ejerkredsen i Tattoodo. Foto: Gregers Tycho

Kendt finansmand træder til

Blandt de nye investeringer i Tattoodo er blandt andet en erfaren herre fra finansverdenen.

Ifølge virksomhedsregisteret ejer Jeppe Christiansen nu mellem 5-9,99 procent gennem sit selskab Emlika.

Jeppe Christiansen har et imponerende cv. Han er adm. direktør og grundlægger af kapitalforvalteren Maj Invest, ligesom han besidder flere bestyrelsesposter - blandt andet er han bestyrelsesformand i Haldor Topsøe og næstformand i Novo Nordisk-bestyrelsen.

Ekstra Bladet kunne i maj fortælle, at han var blevet kæreste med 'Løvens hule'-profilen Mia Wagner.

Store milliontab

Tattoodo, der er et online tatoveringsfællesskab, hvor man blandt andet kan booke sig til tider over hele verden, har tabt masser af penge, siden selskabet blev stiftet.

I 2020 kom selskabet ud med et underskud på 22,8 millioner kroner før skat, og siden stiftelsen i 2012 har man tabt mere end 130 millioner kroner.

Egenkapitalen lød ved udgangen af 2020 på minus syv millioner kroner, men Børsen skrev i september, at Tattoodo fik tilført 6,4 millioner kroner fra en del af de eksisterende investorer.

- De penge skal bl.a. bruges til at finansiere og skalere den nye forretningsmodel. Jeg ønsker ikke at kommentere beløbet, men det har været en intern investeringsrunde, så pengene kommer fra de eksisterende investorer, der stadig støtter op om forretning, fortalte selskabet administrerende direktør, Johan Plenge, til mediet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jeppe Christiansen, men det har endnu ikke været muligt.