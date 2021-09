Efter stort brud: Sammen igen

Det er kun en måned siden, at parret kunne afsløre, at de ikke længere dannede par. Men nu er sagen altså en helt anden.

Der skulle ikke gå meget mere end et par uger, før de fandt ud af, at de ikke kunne undvære hinanden.

I et opslag på Instagram fortæller Freja nu, at parret har fundet sammen igen.

'Jeg vil bruge resten af vores liv sammen på at vise dig, at du er den eneste mand jeg har brug for - for det er du', skriver Freja i opslaget.

Har ikke oprettet en ny profil

Over for Ekstra Bladet fortæller Freja, at Mick har tilgivet hende efter, hun valgte at oprette en OnlyFans profil, der i første omgang var skyld i brudet.

- Vi elsker hinanden utroligt højt og skal aldrig være væk fra hinanden igen, siger Freja.

Hun fortæller også, at hun ikke har valgt at oprette en ny OnlyFans profil.

Mick Skov bekræfter også over for Ekstra Bladet, at han har valgt at tage Freja tilbage.

'Mange tænker nok, at jeg er svag for at tage hende tilbage og gå imod mine egne principper, men nogengange må man også bare tænke længere. Jeg synes ikke, det gør mig svag' skriver Mick i en besked.

Det kommer som et chok

'Hej alle sammen. Det har været lidt stille på min profil siden alt det med OF (OnlyFans.,red.). Det her kommer nok som et chok for de fleste, men.. Mick og jeg er desværre ikke sammen længere', skrev Freja, da parret gik fra hinanden.

