Efter stress: - Nu passer jeg på

Kirsten Lehfeldt nærmest bobler af forårshumør gennem telefonen.

Med et godt, gammeldags ord lader hun til at være i hopla – i modsætning til hendes karakter Gerda i TV 2-serien 'Minkavlerne', der om få dage vender tilbage med en tredje sæson. Og allerede i første afsnit har Gerda sit at se til.

– For mig er 'Minkavlerne' blevet en neverending lovestory. Vi hygger og griner og er nærmest blevet en lille familie. Det er en fornøjelse at gå på arbejde, siger Kirsten Lehfeldt.

Familiens overlevelse som minkavlere er truet i seriens tredje sæson, så Gerda – i Kirsten Lehfeldts skikkelse – har i den grad brug for noget at styrke sig på. Foto: Per Arnesen/TV 2

Hun fylder 70 år i december, men kan bestemt ikke se sig selv i rollen som pensionist de næste mange år.

Ikke mere stress

Lige nu har hun gang i optagelserne af nye afsnit af DR-serien 'Guru' med Simon Kvamm og optagelser til filmen 'Julemandens datter 3'.

– Ja, jeg har travlt, og det er dejligt. Men jeg fylder ikke kalenderen op med mere, end jeg kan overskue, siger hun, der to gange har prøvet at gå ned med stress – senest i 2018.

– Det kom bare snigende. Men nu passer jeg på. Jeg bliver ikke stresset mere – klappen går ikke ned. Jeg føler, at jeg er et godt sted i mit liv. Jeg er heldig. Jeg har ingen væsentlige skavanker, og så længe jeg kan bevæge mig og huske mine replikker, har jeg ingen planer om gå på pension. Så skulle der komme en fjerde sæson af 'Minkavlerne', siger jeg gerne tak – altså, at være en del af den familie nyder jeg.

Man skal kende rødderne

Og apropos familie er det også noget, der fylder i Kirsten Lehfeldts liv.

– Jeg tænker tit 'hold da op, hvor bliver tiden dog af'. Og når man har mistet sine forældre, kommer man til at tænke på, hvor vigtigt det er at give sin historie videre, siger hun, der kan kalde sig mormor til to.

– Det handler om kontinuitet og om at kende de rødder, man er skabt af, så jeg prøver at fortælle bagud, siger hun.

Og når nu en del af denne snak har handlet om 'Minkavlerne' er det vel på sin plads at få at vide, om Kirsten Lehfeldt egentlig har en minkpels.

– Jo, det har jeg skam. Den har været min farmors og må vel snart være 100 år gammel. Jeg bruger den nu ikke så tit, men den er dejlig varm og må vel siges også at være en del af min familiehistorie.

'Minkavlerne' har premiere på TV 2 Play 27. marts og 4. april på TV 2 Zulu.