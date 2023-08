Efter stribevis af konkurser: Nu er der nyt

For den tidligere deltager i 'Gift ved første blik' Michael 'Skatter' Sommer har der ikke altid været held med forretningerne.

Siden maj har tv-kendissen måttet lægge fem selskaber i graven, hvoraf fire af selskaberne ifølge CVR-registret er under konkursbehandling. Et forløb, der i den grad har taget hårdt på ham.

- Jeg er stresset. Jeg havde egentlig heller ikke lyst til at snakke med dig. Jeg synes, det er hårdt. Men altså, man kommer over det, fortalte han til Ekstra Bladet, da han i første omgang gik konkurs med selskabet RS Car Group.

Sidenhen kom turen til holdingselskabet Sommer Capital ApS samt virksomhederne Vikar Group ApS og Elektro Center ApS.

Alt tyder dog på, at Michael Sommer langt fra har mistet sin iværksætter-gejst. For to uger siden bekræftede han over for Ekstra Bladet, at han og hustruen, Maria Kronholm, havde stiftet et nyt holdingsselskab.

Annonce:

Hvad det skulle bruges til, ville han ikke på daværende tidspunkt løfte sløret for. Nu fremgår det det dog af CVR-registret, at det driftige par gennem holdingselskabet har stiftet endnu en ny virksomhed.

Handel og service

Michael Sommer og Maria Kronholm ejer hver 50 procent af det nye selskab Glad Omsorg ApS, hvor de tilsyneladende satser på at kunne tjene til dagen og vejen gennem 'handel og service', som det fremgår af det offentlige register.

Det er Maria Kronholm, der er direktør for selskabet, som parret har postet 40.000 kroner i som startkapital.

Tidligere har Michael Sommer fortalt til Ekstra Bladet, at det er første gang, hans hustru kaster sig ud i at være selvstændig.

- Hun har ikke været med før, så det er spændende, sagde han, inden han dog forklarede, at hun i øjeblikket var sygemeldt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michael Sommer, men det har ikke været muligt.