Efter sure smileys på stribe: Endelig!

Camilla Plum kan endelig smile.

Efter en længere række af sure smileyer som følge af Fødevarestyrelsens kontrolbesøg på hendes gård, Fuglebjerggaard, har 65-årige Plum endelig fået en glad smiley som bevis på, at der er bragt orden i de uhygiejniske forhold på gården.

Der har ellers været nok at komme efter for myndighederne på Camilla Plums landsted, der ligger i Nordsjælland mellem Helsinge og Græsted. Her driver hun både planteskole, netbutik, café og kogeskole.

Så sent som i februar fik Camilla Plum og hendes café ved et kontrolbesøg endnu en sur smiley og en politianmeldelse til samlingen, da Fødevarestyrelsen kunne konstatere, at et forhold angående skadedyrssikring endnu ikke var blevet bragt i orden.

Det var hele syvende gang i træk, at Plum fik en anmærkning fra Fødevarestyrelsen.

Skadedyr

De seneste år har hun fået anmærkninger, der drejer sig om alt fra dårlig hygiejne og skadedyr til manglende ophæng af kontrolrapport, mens det også er væltet ind med dårlige anmeldelser på Trustpilot om alt lige fra hygiejne til hendes produkters kvalitet.

Men nu er der bragt orden i tingene, fremgår det af den seneste rapport fra Fødevarestyrelsens besøg på Fuglebjerggaard.

Helt præcis var myndighederne på kontrolbesøg 31. marts og her konkluderede de, at der nu var kommet styr på skadedyrssikringen.

'Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: Cafeområde, lagerlokaler med glas, inventar, krydderier, bageri samt butik', står der i rapporten.

Af den fremgår det også, at Camilla Plum har fået styr på det der med at hænge kontrolrrapporten op, så gæsterne på Fuglebjerggaard tydeligt kan se den.

'Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af kontrolrapport', som der står.

Kommer igen

Trods den glade smiley slipper Camilla Plum dog ikke for, at Fødevarestyrelsen kigger forbi igen i nærmeste fremtid.

'Virksomheden er den 4. februar 2022 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg. Fødevarestyrelsen vil derfor gennemføre et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger', står der i rapporten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum, men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

