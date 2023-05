Efter svært brud: Søger ikke kærligheden

Ud af det blå kunne Frida Bolm, der er kendt fra TV 2's datingprogram 'Bachelor', forleden afsløre, at hun var blevet single.

'Det ene øjeblik er jeg ude for at købe de sidste sager, vi mangler til lejligheden i Ikea, for at han det næste øjeblik samme dag kommer op fra øl-hygge med nogle venner og siger, at det nok er bedst, at vi ikke er sammen mere,' lød det fra en knust Frida Bolm til Ekstra Bladet i den forbindelse.

Da Ekstra Bladet møder den unge tv-kendis på den røde løber i forbindelse med premieren på 'Den lille havfrue', sætter hun flere ord på bruddet, som bestemt ikke har været let.

- Jeg har haft det hårdt, men jeg har det godt igen. Det har jeg. Og heldigvis er det jo sommer nu, og jeg har stadig masser af dejlige single-veninder, der har lyst til at hygge med mig, siger hun.

Annonce:

Skal date igen

Faktisk kan Frida Bolm og den veninde, hun har med, afsløre, at der ikke går så længe, før hun skal på datingmarkedet igen. Inden længe skal de nemlig i gang med en ny sæson af podcasten 'Datingmissionen'.

- Så du er klar til at finde kærligheden?

- Nja ... Jeg vil sige det sådan, at jeg søger ikke kærligheden, men skulle den dumpe ned, så er det jo sådan, det er. Så er der ikke noget at gøre, siger hun.

Frida Bolm, eller Frida B, som hun blev kaldt i 'Bachelor', datede på skift de to bachelorer Philip og Kasper i anden sæson, inden hun måtte vende næsen hjem til Danmark uden at have fundet den eneste ene.

Philip løb med Frederikke, og de to bor i dag sammen. Det samme gør Kasper med Helena, som han valgte.

Mette og Frida B. måtte forlade Caribien uden den sidste rose i dette års 'Bachelor', men det var to vidt forskellige følelser, de to kvinder stod med efter fravalget, fortæller de i denne uges afsnit af realitypodcasten 'Der er brev!'. Lyt til deres oplevelse i videoen her, eller lyt til hele afsnittet på www.eb.dk/podcast, eller i din foretrukne app.

Hvad tjener man på at være med i 'Bachelor'? Det gør Casper Berthelsen, der tidligere har været bachelor, dig klogere på her.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app