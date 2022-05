Efter svensk sviner: Kritikken preller helt af

Magnus Millang tager den sviner, som en svensk filminstruktør for nyligt sendte afsted mod danske film, ganske roligt. -Man kan jo ikke synes, at alt er fedt

- Der har længe været talt om, at danskerne er gode til at lave film. Det synes jeg, de er ret dårlige til.

Sådan lød det forleden fra den svenske filminstruktør, Ruben Östlund, der ikke ligefrem havde pæne ting at sige om danske film. Men den kritik preller af på skuespiller og instruktør, Magnus Millang.

- Jeg synes selv, at jeg har været med i en meget fremragende film. Men hvis kan ikke kan lide den, så er det fint nok. Man kan jo ikke synes, at alt er fedt, lød det fra Magnus Millang, da Ekstra Bladet tirsdag mødte ham på den røde løber forud for gallapremieren på 'Top Gun: Maverick'.

Millang er blandt andet er kendt for film som 'Druk', der vandt en Oscar i 2021, ligesom han også er kendt fra tv-serien 'Borgen'. Millang har også før haft instruktørhatten på. Det var filmen 'Selvhenter', som han også selv spillede hovedrollen i.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Magnus Millang tog sig ikke synderligt af kritikken fra den svenske filminstruktør. Foto: Emil Agerskov

Kæmpe sviner

For nyligt slog den svenske filminstruktør, Ruben Östlund, sig løs i et interview og sendte en række svinere afsted mod den danske filmscene.

Svineren kom, selvom Danmark flere gange har gjort sig internationalt bemærket. Blandt andet har den danske filminstruktør Thomas Vinterbergs 'Druk' vundet en Oscar for bedste internationale film.

Den danske filminstruktør Susanne Bier har ligeledes haft stor international succes med tv-serien 'The Undoing' med Hugh Grant samt Nicole Kidman.