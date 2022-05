Efter sygdom: Træffer svær beslutning

Gennem de seneste måneder har iværksætter og tidligere journalist Louise Houvenaeghels over 25.000 følgere på Instagram kunnet følge hendes kamp med den tarmsygdom, der har gjort, at hun i øjeblikket må leve med stomi.

Sygdomsforløbet har både bragt smerter og angst med sig for Louise, og nu får det også en konsekvens for hendes karriere.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun har valgt, at hun fra 1. juli lukker sin fysiske butik Atalier atel’je i Charlottenlund og i stedet fremover vil fokusere på sin webshop.

En beslutning, der har været hård, fordi butikken har været en drøm for hende længe.

- Jeg kan mærke, at onlinevirksomheden er en bedre måde at arbejde på for mig, for jeg kender jo ikke mit sygdomsforløb, og den fysiske butik er hård at have, når man bliver ramt af sådan nogle ting, siger Louise Houvenaeghel og fortsætter:

- Det er jo bagsiden ved at være selvstændig. Jeg havde en plan om, at jeg ville gå ned i butikken i onsdags, men så blev jeg indlagt igen, og så måtte jeg jo droppe det.

Louise Houvenaeghel planlægger at afholde et kæmpe lagersalg som afslutning på butikken. Foto: Henning Hjorth

Hun håber derfor, at den store opbakning til webshoppen varer ved.

- Folk har været supersøde til at gå derind og købe ind i stedet. Men det har da ikke været nogen god forretning at være syg, siger hun.

Angtsfyldt at stå frem

Trods de konsekvenser, sygdommen allerede har haft, har Louise Houvenaeghel samtidig oplevet det som helt enormt positivt at stå frem og fortælle om den.

Forleden delte hun et opslag på Instagram, hvor man kan se selve stomiposen på hendes mave, og det har skabt et væld af kærlige reaktioner.

- Det der med, at man gør det til noget naturligt, at man selvfølgelig har den, fordi ellers ville man dø, det har bare hjulpet så mange mennesker. Jeg har aldrig oplevet noget lignende! Jeg har fået så mange beskeder, at jeg ikke har nået at svare på dem alle sammen endnu, fortæller hun.

For Louise Houvenaeghel var det aldrig et mål at skulle missionere om sin sygdom, men hun er glad for, at hun på den måde har kunnet hjælpe andre.

Der er dog også en bagside af medaljen.

- Forleden nat drømte jeg, at jeg gik nøgen ned gennem strøget med min stomi, og alle kiggede og hviskede. Så det er også angstfyldt på en eller anden måde. Når jeg går ned og handler, tænker jeg også: 'Hvor mange ved mon her, at jeg har stomi'. Sådan er det, når man står frem med noget, der er tabubelagt, så gør man sig jo også sårbar, siger hun.

Smertefri

Oven i al den positive energi fra de mange følgere på sociale medier kan Louise Houvenaeghel glæde sig over, at hun i weekenden for første gang i to måneder var smertefri.

- Jeg gik hele tiden og ventede på, at der kom smerter - det er sådan nogle jag og mavekneb - men det kom ikke. Det gør mig bare så glad, og det gør mig også stærk. I morgen skal jeg have mit første arbejdsmøde, og det har jeg glædet mig til, jeg er jo iværksætter og jeg elsker at arbejde, så nu kommer lyset tilbage, siger hun.

Og selvom hun så sent som i sidste uge var indlagt til observation efter stærke mavesmerter, er hun optimistisk.

- Jeg har de seneste to måneder haft det sådan, at jeg tog to skridt frem og et tilbage, men de seneste dage har jeg følt, at jeg tager tre skridt frem, så det har simpelthen været så dejligt.