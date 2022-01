Efter sygdomsforløb: Tilbage med stort job

Efter en længere pause og sygdomsforløb med stress og forhøjet blodtryk ser det nu ud til, at Annika Aakjær for alvor er ved at være på højkant igen.

Sangeren og sangskriveren fra Nordjylland har netop udgivet en ny single, og nu kan Bodilprisen oplýse i en pressemeddelelse, at hun skal være vært for årets prisuddeling, der løber af stablen 19. marts.

Aakjær skal ifølge pressemeddelelsen stå i front for et stort anlagt gallashow på Folketeatret i København, hvor den danske filmkunst skal æres. Og det ser hun frem til.

'Jeg glæder mig meget til at lave et show for en branche, der i den grad værdsætter den slags, og til at hylde alle facetter af den danske filmkunst. Efter to år med en pandemi der har lukket biograferne og udfordret arbejdsvilkår, har dansk film fortjent den allerdejligste aften. Det skal jeg gøre mit bedste for at give dem', udtaler hun i pressemeddelelsen.

Var helt udbrændt

I slutningen af 2021 kunne Annika Aakjær fortælle nærmere om, hvorfor hun pludselig i september måtte trække stikket.

- Du har gået og været sulten i ti år, og pludselig er der en masse kager foran dig, men du kan ikke æde det hele. Så skal man mærke efter, hvordan du håndterer det, fortalte hun i podcasten 'Fiasko' om den situation, hun havde stået i, hvor karrieren for alvor havde taget fart.

Det resulterede i, at Aakjær knoklede og knoklede, og til sidst sagde fysikken stop.

- Min krop var fuldstændigt udbrændt, for jeg har i to år gået rundt med 50 procent for højt blodtryk, og jeg har ikke holdt en ferie i tre år, så det er klart, det presser, sagde hun i podcasten.

Siden har lykken dog tilsmilet Annika Aakjær på flere fronter. For nylig kom det frem, at hun og den 12 år yngre komiker Victor Lander har slået pjalterne sammen og danner par.

Annika Aakjær skulle også sidste år have været vært for Bodilprisen, men blev erstattet af skuespillerinden Emma Sehested Høeg, da showet blev rykket grundet coronapandemien, og Aakjær dermed ikke kunne få kalenderen til at gå op.