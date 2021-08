Efter sygemelding: Får under 900 om måneden

Line Vandborg og Michael Christensen fra TV 2-programmet 'Nybyggerne' kæmper for at få hverdagen til at løbe rundt økonomisk

I starten af maj fik Michael en slem hjernerystelse efter et styrt på cykel, hvor han havde hjelm på. Siden da har han været stærkt medtaget. Det skriver Lise Vandborg på Instagram.

'Michael kan kun samle sig om cirka 1-2 timers sammenlagt arbejde om dagen. Fordi vi er selvstændige, og Michael i 2019 ikke tjente nok, så kan han kun få 900 kr./mdr. før skat i sygedagpenge', skriver hun i opslaget.

Derfor kæmpet nybygger-parret Lise Vandborg og Michael Christensen nu en stor kamp mod Rebild Kommune.

Det bliver svært at overleve

Til Ekstra Bladet fortæller Lise Vandborg, at parret og deres to børn ikke kan overleve for 900 kroner om måneden.

- Det kommer til at betyde, at jeg skal arbejde for to, og det kan mit helbred ikke holde til i længden. Jeg har selv været nede med stress, men det er den situation, vi kan blive presset ud i, fordi der ikke er nogen økonomisk hjælp at hente fra kommunens side. Da de (kommunen.,red.) ringede, knækkede jeg sammen, siger Lise Vandborg.

To uger for sent

Da Lise og Michael er selvstændige, er kommunen nødsaget til at tage udgangspunkt i det seneste afleverede årsregnskab.

Michael kom til skade, to uger før regnskabet for 2020 var færdigt, og derfor bruger kommunen regnskabet for 2019 til at beregne hans sygedagpenge.

- I 2019 valgte vi af personlige årsager, at Michael skulle holde orlov. Vi skulle bygge hus, han brækkede benet, og der var nogle andre personlige årsager, der gjorde, at han ikke tjente nok til at få udbetalt mere end 900 kroner før skat.

- Det bider os i røven nu.

Lise og Michael afleverede deres årsregnskab for 2020 1. juni. Men det var lige et par uger for sent.

- Det er så uheldigt. I princippet har man indtil juli til at lave regnskabsåret færdigt. Det er ikke, fordi vi ikke har lavet et årsregnskab. Vi har kalkuleret med, at vi skulle være færdige til den frist.

Klager til Ankestyrelsen

Kommunens beslutning har Lise og Michael klaget over, og i disse dage går de og venter på den endelige afgørelse.

Den endelige afgørelse kommer i næste uge, og hvis Michael ender med at få 900 kroner om måneden, har parret tænkt sig at klage til Ankestyrelsen.