Efter syv år: Populær DR-vært stopper

Christian Bonde smutter fra DR.

Det oplyser Bonde selv i et opslag på Instagram.

'Jeg har simpelthen sagt op på DR. Det er cirka syv år siden jeg startede som praktikant på P3, og det har været fuldstændig wonderful hele vejen igennem, så det er svært at sige farvel', skriver radio-værten opslaget, der fortsætter:

'Jeg har haft nogle helt sindssyge oplevelser gennem mit job på DR, jeg har lært en masse og jeg har mødt nogle af mine allerbedste venner - men nu er det på tide at skulle videre, så jeg kan styre min egen tid 100%'.

Christian Bonde var sammen med Maria Fantino vært på det prisvindende radioprogram 'Curlingklubben', der blandt andet har vundet prisen 'Årets lyd' ved Zulu Awards fire år i træk.

Måde Maria Fantino og Christian Bonde har indenfor det seneste år smidt deres opsigelse hos DR. Foto: Emil Agerskov

Ikke slut endnu

I sit opslag fortæller Christian Bonde ikke, hvad fremtiden byder på, men han forsikrer dog, at det ikke er slut endnu.

'Og altså… det er jo ikke slut endnu! Hov? Var det et lille tease? Det kan du bide dig selv i næsen på! Meget mere om det, inden forfærdeligt længe', skriver han.

Maria Fantino, der igennem mange år var Christian Bondes medvært, blev tidligere i år præsenteret som ny vært for 'X Factor'. Da den nyhed kom ud var Christian Bonde klar med rosende ord og forståelse for Maria Fantinos valg.

'Jeg støtter 100 procent op om Marias beslutning. Maria er den dygtigste vært, jeg kender, og et af de absolut sjoveste mennesker jeg har privilegiet af at kunne kalde min ven. Og jeg er stensikker på, at Maria bliver fuldstændig wonderful i 'X Factor' (forudsat at hun ikke selv skal synge)', skrev han dengang i et længere opslag på Instagram.