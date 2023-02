Efter syv års tilløb: Danner par med kollega

DR-stjernen Stéphanie Surrugue er faldet for en kollega gennem flere år, Lasse Engelbrecht

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer - og sådan er det ikke sjældent i kærlighed.

I hvert fald har DR's Stéphanie Surrugue tonset verden tynd og mødt mænd på kryds og tværs, uden at det var den store lykke.

Lasse Engelbrecht (th.) og Stéphanie Surrugue har kendt hinanden i syv år. Nu er de kærester. Privatfoto

Men så en dag hjemme på Danmarks Radio i DR-byen skete det utrolige: Stéphanie havde gået op og ned ad kollegaen Lasse Engelbrecht i syv år, og en dag gik det op for dem begge, at de sammen ville kunne et eller andet.

Det fortæller hun til B.T.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det netop var arbejdet, der førte dem sammen.

- Vi har dækket flere internationale valg sammen på DR's udlandsredaktion - og arbejdet sammen på podcasten 'Stjerner & Striber'. Faktisk har vi altid haft det virkelig sjovt sammen, og så gik det en dag op for os, at det var åndssvagt, at vi ikke var kærester, griner hun.

Annonce:

Surrugue fortæller, at Lasse har tvillingedrenge på 11 år, og at både drengene og deres mor - Lasses ekskone - har taget pænt imod hende.

DR-parret har blandt andet lavet 'Stjerner & Striber' sammen. Privatfoto

- Det er jeg meget taknemmelig for - for alle, der har erfaring med en skilsmisse og sammenbragte familier, ved, at det kan være kompliceret.

Stéphanie er 46 år og med dansk-franske aner. Hun har ingen børn selv, men med kærestens to 11-årige drenge skal der nok komme liv i kludene, når de er sammen.

Det er nu godt halvandet år siden, at Stéphanie Surrugue afsluttede sit forrige kæresteforhold med en franskmand.

Det havde varet et års tid.

Er du single? Det skal du ikke skamme dig over!