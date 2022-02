Efter to aflysninger på få dage: - Jeg er ved at gå i hundene

Mascha Vang har haft et par hårde dage mentalt, for først blev hun og kærestens rejse til Lapland smadret af corona, og i morges var det så en solferie med datteren, der blev brat afbrudt pga. sygdom

Hun er godt klar over, at mange andre også er hårdt ramt af rejsekaos og ferieaflysninger for tiden, men alligevel føler Mascha Vang sig ekstraordinært uheldig i disse dage.

'Jeg er ved at gå i hundene over, at vi ingen steder kommer, og ikke har været det længe,' skriver hun således på sin Instagram-profil.

Og det har en bestemt årsag. Forleden skulle hende og kæresten - snart ægtemand - Troels Krohn-Dehli således have været til Lapland for at se nordlys og få en god naturoplevelse, men den tur måtte de aflyse med kort varsel, da Troels som så mange andre fik corona.

Og tidligt i morges var det så datteren Hollie Nolias tur til at blive syg lige før en ferie. Ja, faktisk var de for længst kørt mod lufthavnen, da krisen ramte.

Var lidt stille i bilen

Dermed har Mascha Vang måtte lide den tort at se hele to ferier gå i vasken inden for få dage.

- Jeg bestilte en afbudsrejse til Hollie Nolia og mig i går aftes, fordi vi virkelig trængte til at komme afsted. Vi stod op kl. 4 i nat for at køre til lufthavnen, og da var hun så fin og frisk, men dog lidt stille i bilen. Omkring halvvejs mod Kastrup fik hun pludselig høj feber og kastede op, og så måtte vi køre ind på en tankstation og mærke efter, fortæller Mascha Vang til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Da besluttede vi at afbryde turen og aflyse ferien - vi nåede kun til Nyborg. Mange har spurgt mig, om ikke det bare var spændingen, der gjorde Hollie Nolia sløj, men man kan altså se på sit barn, når det virkelig er sygt, og når et barn på ni år selv siger, at hun er for syg til at tage på ferie, så ER hun altså syg. Men det var bedre at opdage det på motorvejen, end hvis vi var kommet helt afsted. Tænk, hvis det var opdaget på flyveren, siger Mascha retorisk.

'Stakkels mus har nu indtaget sofaen og mors favn med feber og opkast - øv øv øv,' skriver Mascha Vang på Instagram om sin og datterens afbrudte ferie. Foto: Jonas Olufson

Pengene ikke spildt

Nu har de bestilt tid til en PCR-test, for Mascha Vang ved endnu ikke, om Hollie Nolia har corona.

- Næsten hele hendes klasse har været smittet, og hun er den sidste herhjemme, der ikke har haft det, men hjemmetesten, vi har taget, var altså negativ. Hun er stadig rigtig syg, fortæller Mascha Vang og beretter, at hun skam heldigvis havde en rejseforsikring, så pengene ikke er spildt.

Troels Krohn-Dehli kunne se frem til en uge helt for sig selv med alenetid, inden Mascha og papdatter Hollie Nolia måtte afbryde turen til sydens sol pga. Hollies sygdom. Han sad endda selv bag rattet i bilen, der skulle køre mor og datter til lufthavnen i Kastrup, men måtte altså vende om. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvordan havde din datter det med at aflyse en lækker ferie?

- Hun var da ked af det. Men nu har hun så en ferie til gode med all inclusive og vandrutsjebaner, siger Mascha Vang, som også har lidt ondt af kæresten Troels.

- Ja, han skulle have haft en hel uge alene herhjemme, men det blev jo så ødelagt. Han skal selv til USA i næste uge, og i det hele taget har vi en masse rejseaktivitet her i foråret. Vi skulle have været på ski i Østrig i uge 6, som er rykket til uge 8 pga. coronarestriktioner, Troels og jeg skal til Lapland om en måned, fordi rejsen forleden blev aflyst, og så har jeg selv en tur i marts, der er ved at falde på plads. Vi må tage det, som det kommer.

- Men nu skal jeg bare IKKE have corona igen!

