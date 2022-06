Efter tre mislykkede graviditeter: Tv-par er endelig blevet forældre

'Alene i vildmarken'-deltagerne Danielle Gregory og Patrick Bates har længe kæmpet for at få et barn og oplevet mange nedture og tilbageslag, men nu er det endelig lykkedes

Da parret i 2021 var med i DR's 'Alene i vildmarken', klarede de 24 dage i den barske norske natur isoleret fra omverdenen, inden de kastede håndklædet i ringen og udgik.

en graviditet.

Danielle Gregory og Patrick Bates måtte således igennem tre mislykkede graviditeter og en omfattende fertilitetsbehandling, inden parret i april delte nyheden om, at de skulle være forældre.

Det er de så på lykkelig vis blevet nu, hvor Danielle på sin Facebook-profil har lagt et billede op af nogle små babyfødder ledsaget af teksten 'Jeg har aldrig været lykkeligere'.

Danielle fortrækker at kommunikere på Ekstra Bladet på skrift, så hun ikke vækker den lille ny, men hun sætter gerne lidt ord på den tid, hun og Patrick har været i gennem:

'Vi har prøvet på at få børn i fire år nu, og jeg blev gravid tre gange, men mistede alle graviditeter i første trimester. Derefter gik vi i gang med fertilitetsbehandling IUI, men det mislykkedes, og så kom vi videre til IVF-behandling efter lang ventetid. Da var vi så heldige, at det lykkedes i første forsøg', skriver Danielle Gregory til Ekstra Bladet, og fortsætter:



'Der var mange gange under vores forløb, hvor jeg var i tvivl om, hvorvidt det nogensinde ville lykkes, og om min krop kunne holde på et barn.

Men det føles magisk og surrealistisk, at vores kamp nu er forbi og vi sidder med vores søn i armene', jubler den nybagte mor.

Overvejede udlandet

Selvom det hele var svært, overvejede hun aldrig at droppe planerne om at få et barn, og adoption var ikke på tegnebrættet.

'Nej, vi overvejede aldrig at stoppe med behandlingen. Det eneste, vi overvejede, var, om vi skulle prøve fertilitetsklinikker i udlandet, hvor vi havde hørt om, at de havde gode succesrater og hvor vi kunne undgå ventetid. Men vi havde begge to et brændende ønske om at få børn, så det var ikke en kamp, vi ville give op på', fortæller Danielle Gregory.

Sådan så det ud, da Patrick og Danielle var med i 'Alene i vildmarken' i 2021. Foto: United Production

Patrick taler 'danglish'

Parret har en vidt forskellig baggrund og opvækst. Han er amerikaner og er opvokset på landet. Hun er engelsk-egyptisk, men opvokset i København. Af alle steder mødtes de så i Oman på den Arabske Halvø for seks år siden.

Hun var stewardesse på mellemlanding, og han dybthavsdykker for den amerikanske flåde, men de boede på samme hotel, hvor de mødtes tilfældigt i receptionen, og efterfølgende var der hurtigt amoriner i luften.

Parret besluttede sig siden for, at det var i Danmark, de ville bo og stifte familie, og det er altså nu lykkedes.

'Planen er, at Patrick taler engelsk og jeg taler dansk til ham (sønnen, red.). Lige nu kører Patrick dog mest en god 'danglish', som nok kommer fra den manglende søvn', griner Danielle Gregory.