Efter tre uger: Gift igen

Den danske topmodel Josephine Skriver og den amerikanske rockmusiker Alexander DeLeon er angiveligt blevet gift igen. Denne gang officielt og på et helt specielt sted

For tre uger siden blev 28-årige Josephine Skriver gift med Alexander DeLeon ved et storstilet og meget eksklusivt bryllup på resortet Acre Resort i kystbyen Cabo San Lucas i Mexico.

Helt som i eventyrerne varede bryllupsfesten i flere dage og var spækket med celebre gæster.

Men festlighederne i Mexico var åbenbart ikke nok for stjerneparret, der angiveligt er blevet gift igen i denne weekend.

Denne gang officielt, kan man forstå på Alexander DeLeons opslag på Instagram.

'Hvis du kender os, ved du, hvor meget det betyder for os. Vi skulle have vores officielle vielsesattest i Vegas. Så vi blev gift på Raiders 50 yard-linje', skriver brudgommen blandt andet i sit opslag.

Også bruden har lagt billeder og tekst ud fra den helt specielle dag.

'Niv mig!! Er vi lige blevet gift på 50 yard-linjen på Raiders Allegiant Stadium', skriver den danske model og sender samtidig en stor og varm tak til den særlige person, der forestod vielsen.

Det var Raiders-ikonet Charles Woodson, cornerback for Oakland Raiders, der sørgede for, at Josephine Skriver og Alexander DeLeons sagde ja på de rigtige tidspunkter.

'Charles Woodson, jeg kan ikke takke dig nok for at gøre det officielt for os. Du er den største legende, der findes', skriver Josephine Skriver.

Josephine Skriver er født i Danmark, men har i mange år boet i USA. Foto: Henning Hjorth

Iskold forlovelse

Det dobbeltnygifte par har været sammen siden 2013, og efter fem års forhold friede Alexander DeLeon til Josephine midt på en frossen sø i fuldmånens skær under en romantisk rejse til Finland i 2018.

'Til min soulmate: Jeg takker universet hver eneste dag for, at du kom ind i mit liv', skrev Josephine Skriver på Instagram dengang.

'At blive forelsket i sin bedste ven var noget, der kun så ud til at ske i eventyr. Men du viste mig, hvor ægte de historier er. Elsker dig mere for hver dag, der går.'

Josephine Skriver er født og opvokset i København, men har boet i USA i meget af sit voksne liv.

Da hun var 15 år, var hun i New York, og her blev hun spottet af et modelbureau. Det har bragt hende på alverdens podier.

Josephine Skriver fortalte sidste år om sine bryllupsplaner.