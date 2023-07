Efter turbulent tid: Det er det sværeste

Det forgangne år har været omvæltende for Ditte Julie Jensen.

Så den 36-årige iværksætter, som fik sit store gennembrud i 'Den store bagedyst' tilbage i 2015, er ved at finde ud af, hvad hendes næste træk skal være.

- Jeg har det faktisk rigtigt godt. Kærligheden går fantastisk, og jeg er meget, meget glad og lykkelig. Men der er også mange ting, der er rigtigt svære - som at lave ingenting for eksempel - for jeg laver ikke så meget lige i øjeblikket, siger hun og uddyber:

- Jeg prøver at finde mig selv efter en turbulent tid. Jeg prøver ikke at presse noget igennem, og jeg prøver ikke at tvinge noget igennem. Jeg prøver bare lige at være. Det er det sværeste.

Sagde op

Ditte Julie Jensen har købt et hus, som skulle totalrenoveres, og samtidig stod hun i en situation, hvor hun ikke vidste, om hun havde råd til at blive boende. Hun fik et nyt arbejde som branding- og housemanager i kontorfællesskabet Female Founders House, men sagde op efter fire måneder. Samtidig er hun selvstændig og mor til to.

- Jeg har stadig hele min serie af bageting, mit onlineunivers, holder masser af workshops og er mentor for iværksættere, så jeg har rigeligt at lave.

- Men jeg har ikke noget behov for at finde ud af, hvad der skal være mit nye virke og at vide, hvilken vej jeg vil, siger hun.

Meget stolt

Lørdag formiddag var hun trukket i arbejdstøjet i den gode sags tjeneste.

Ditte Julie Jensen har været en del af Røde Kors' seneste Klub 10, hvor ti kendte ansigter nøje udvalgt af nødhjælpsorganisationen har haft et år til at samle så mange penge ind som muligt.

Beløbet blev afsløret ved et arrangement på museet Ragnarock i Roskilde, og der blev slået rekord med over fem millioner kroner indsamlet.

- Vi har dælme gjort det godt, og jeg er meget, meget stolt, siger Ditte Julie Jensen.

- Man modtager selv rigtigt meget, så det er virkelig, virkeligt dejligt at give tilbage. Jeg elsker at give tilbage.