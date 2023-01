Efter TV 2-program: Svømmer i tilbud

Du kan gense hele showet lige her: Eksklusiv adgang: Se hele Reality Awards her

Hele Danmark lærte Henrik Winther at kende i sæson ni af 'Landmand søger kærlighed', hvor han lagde billet ind på landmanden Trine.

De to fandt ikke kærligheden med hinanden, men hvis Henrik stadig er frisk på at jagte kærligheden, så behøver han ikke at kigge længere end på sine sociale medier. Det er nemlig svømmet over i tilbud.

- Det er bedre end Tinder, siger Henrik Winther til Ekstra Bladet, der fangede ham til Reality Awards.

- Det er ret voldsomt og næsten for meget. Der er over 100, fortsætter Henrik Winther, der ikke har fået besvaret dem alle.

Men selvom de sociale medier svømmer over med interesserede kvinder, så er det endnu ikke lykkedes Henrik Winther at finde kærligheden. Men han ved godt, hvad han søger.

- Jeg søger en yngre kvinde, lyder det fra Henrik, der beskriver sig selv som 'ungdommelig.'

Sex på tv

Henrik Winther har flere gange slået sine folder på tv. Senest i 'Landmand søger kærlighed', og inden da deltog han i 'Gennemsnitlig sex' på DR3.

- Det var skidesjovt at se folks reaktioner dengang, men der var jeg jo også yngre og vildere. Nu er jeg mere moden og har løbet hornene af mig, som man siger. Så nu er jeg klar til at falde til ro, sagde han i august sidste år til Ekstra Bladet.

Og står det til Henrik Winther, så er det ikke sidste gang, at vi har set ham på skærmen. Han drømmer nemlig om at blive tv-vært.

