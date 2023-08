Efter TV 2-succes: Nu siger hun op

Julie Kriegler, der er blevet et velkendt ansigt, efter hun var med i TV 2-succesen 'Bachelorette', har taget en stor beslutning.

Efter hun er kommet hjem fra optagelserne i Mexico, har hun nemlig valgt at sige sit job som markedsføringsøkonom op.

Det skriver hun i et langt opslag på Instagram.

'Jeg har sgu gjort noget lidt vildt. Synes jeg selv,' indleder hun opslaget, som fortsætter:

'Jeg har over en længere periode gået og ikke været glad det sted, jeg brugte halvdelen af mine vågne timer. Mit job. Så jeg har simpelthen valgt at sige op i sidste uge uden at have et nyt eller et andet job,' skriver hun videre.

Fuldstændig sindssyg

I opslaget fortæller Kriegler, at det føles helt rigtigt for hende, selvom det er forbundet med stor usikkerhed.

'Jeg ved, at mange nok vil synes, det lyder som en fuldstændig sindssyg og ikke gennemtænkt beslutning. Men det er lige præcis, hvad den er for mig. Meget gennemtænkt og noget, jeg har brugt de sidste mange måneder på at mærke efter omkring, hvad der rent faktisk gør mig glad, og hvad der ikke gør,' skriver hun og fortsætter:

'Mit liv er i hvert fald for kort til, at jeg skal være i ting, der ikke gør mig glad. Og så har jeg jo også altid været en stor believer af, at alting sker af en grund, så det her må betyde for mig, at der er et eller andet andet, som står og venter på mig.'

Julie Kriegler fandt ikke kærligheden i 'Bachelorette', og i dag er hun single. Foto: TV 2

Julie Kriegler lægger ikke skjul på, at det er en angstprovokerende beslutning, hun har truffet, og at hun nu skal til at finde ud af, hvad hun så skal, efter hun har haft sidste arbejdsdag 29. september.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Julie Kriegler, men det har i skrivende stund ikke været muligt.