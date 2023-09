Efter TV 2-succes: Nu stopper hun

Der er sket meget, siden Mette Sommer jagtede kærligheden for rullende kameraer i TV 2-succeserne 'Bachelor' og 'Bachelorette'

Hun har både fået sig en kæreste, som hun er flyttet sammen med, og snart skal hun også slå sig løs på dansegulvet i 'Vild med dans'.

Og nu deler Mette Sommer så endnu en nyhed.

Denne gang en lidt sværere en af slagsen, lader hun forstå på Instagram.

'Det her er nok det sværeste post, jeg har lavet, for der er mange holdninger til min beslutning', indleder Mette Sommer sit opslag, der fortsætter:

'Jeg har sagt mit arbejde på behandlingsskolen op efter 4,5 år. Årsagen er ikke, at jeg ikke brænder for målgruppen længere, men det handler simpelthen om tid.'

Det er tid med familie og venner, som Mette Sommer gerne vil have mere tid til, uddyber hun i sit opslag.

'Lige nu er jeg på skolen mellem 8-14, træning mellem 15-20, og inden jeg går i seng, skal jeg lige holde min Instagram oppe, da det også er mit job, og så har jeg min kontaktpersonsordning. Dvs at jeg ikke ser min familie og mine venner, og jeg føler mig ikke til stede, når jeg endelig er sammen med dem,' skriver Mette Sommer, der understreger, at hun fortsætter med at være kontaktperson for en 17-årig elev.

Hvad fremtiden byder på for Mette Sommer, skriver hun ikke i opslaget, men 'mange døre står på klem', som hun skriver, og nu skal hun altså ud at se, hvad der gemmer sig bag disse.

Ikke den eneste

Mette Sommer blev danmarkskendt, da hun tonede frem i først 'Bachelor' og senere 'Bachelorette', som hun deltog i sammen med Julie Kriegler.

Og netop Julie Kriegler har også for ganske nylig valgt at sige sit job som markedsføringsøkonom op.

'Jeg har sgu gjort noget lidt vildt. Synes jeg selv,' skrev hun i et opslag på Instagram, der fortsatte:

'Jeg har over en længere periode gået og ikke været glad det sted, jeg brugte halvdelen af mine vågne timer. Mit job. Så jeg har simpelthen valgt at sige op i sidste uge uden at have et nyt eller et andet job.

Hvad fremtiden byder på for Julie Kriegler er endnu uvist. Men mon ikke hun kan tjene lidt håndører på sin Instagram-profil, hvor hun nu har over 100.000 følgere.