Efter uenighed: Nu gør de det

Reality-parret Nicklaes og Line Maria, der både er kendt fra programmet 'Ex on the Beach' og 'Singletown', river nu rødderne op fra provinsen i Hedehusene og rykker til storbyen. Det afslører parret til Realityportalen.

Dette er til trods for, at parret tidligere har givet udtryk for, at de ikke deler samme ønsker, når det kommer til, hvor de skal bosætte sig: Mens Line Maria er tilhænger af storby-livet, drømmer Nicklaes i stedet om et hus på landet - langt væk fra larmen.

Ikke desto mindre, har den tidligere 'Ex on the Beach'-skønhed endelig fået overbevist sin kæreste om at rykke tættere på København.

– Jeg er en bonderøv. Jeg elsker landet, og jeg elsker naturen. Havde du spurgt mig for tre år siden, skulle jeg aldrig ud af Hedehusene, men nu er jeg kommet længere i mit liv. Jeg har fået nyt arbejde, og det er mere fleksibelt – så at bo i København er en meget stor mulighed, lyder Nicklaes' forklaring til Reality Portalen.

Line Maria har længe forsøgt at få Nicklaes ind til storbyen.

Nicklaes er i dag anden medejer af online-coach firmaet First Choice Fitness.

Vender måske tilbage til provinsen

Selvom parret knap har været sammen i et halvandet år, kunne Line Maria i en sandt eller falsk-spørgerunde på sin Instagram-profil afsløre, at de ikke forventer, der går for længe, før de venter sig en lille en.

Derfor forventer turtelduerne heller ikke, at livet i storbyen vil vare for længe, da de begge gerne ser en rolig tilværelse i Vejle, når familielivet pludselig melder sig.