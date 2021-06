Efter ufattelig tragedie: - Vi er dybt rørte

Tirsdag i sidste uge blev landmanden Thomas Bertram og hans kone, Nicoline Bertram, ramt af en ufattelig tragedie, da deres lille datter, Marie på halvandet år, på tragisk vis døde i en traktorulykke.

Ulykken har efterladt parret, der mødte hinanden i femte sæson af 'Landmand søger kærlighed', fuldstændig knuste og i en ubærlig sorg over nu at skulle leve videre uden deres datter.

Men selvom sorgen lige nu er allestedsnærværende, finder parret en trøst i den store opbakning, de har fået fra alle leder og kanter, siden de i Ekstra Bladet fortalte om tragedien.

- Vi har fået så mange hilsner og medfølelse siden. Det er rigtig dejligt. Det giver mere ro i sindet at vide, at der er en opbakning på den måde, siger Thomas Bertram til Ekstra Bladet og fortsætter med at fortælle, at hele holdet bag 'Landmand søger kærlighed' også har sendt deres hilsner til dem.

- Det er virkelig dejligt, og vi sætter meget stor pris på det. De har sendt så meget kærlighed, siger han videre.

Ønsker donationer

Onsdag bliver parrets datter begravet fra Jerslev Kirke, hvor hun også blev døbt.

I den forbindelse har parret udtrykt et ønske om, at folk i stedet for at give blomster donerer penge til velgørende formål - nærmere bestemt De Danske Hospitalsklovne og Kræftens Bekæmpelse.

Siden Thomas Bertram offentligt har fortalt om det ønske, er det da også strømmet ind med donationer, fortæller Thomas Bertram.

- Det har været en meget positiv oplevelse, og det er gået rigtig dejligt med donationerne, siger han og fortsætter:

- Jeg er bekendt med, at der siden er blevet givet 35.000 kroner til Danske Hospitalsklovne og 4000 kroner til Kræftens Bekæmpelse. Det er en stor glæde for os her i den her tid, og vi er dybt rørte over den store opbakning, vi har fået.

Parret sagde ja til hinanden ved et sommerbryllup i 2019. Foto: Privat

Vil skabe glæde

Ifølge Thomas Bertram er der en særlig grund til, at de har valgt, at pengene skal doneres til et godt formål.

- For os er det en stor glæde, hvis andre børn eller mennesker kan få glæde af det her, når nu vores glade datter ikke kan være her mere, siger han.

Han lægger dog samtidig ikke skjul på, at familien stadig er i en altoverskyggende sorg.

- Vi har det rigtig svært, og det bliver en meget hård dag i morgen, siger han kortfattet om datterens begravelse fra Jerslev Kirke.

Parret er lige nu ramt af en enorm sorg, efter de har mistet deres datter. Foto: TV 2

Politiet: En ulykke Onsdag aften udsendte Nordjyllands Politi en pressemeddelelse om den tragiske ulykke på familiens gård i Jerslev. Her oplyste de, at politi, bilinspektør og Arbejdstilsynet havde foretaget forskellige undersøgelser på ulykkesstedet, og at politiet efterfølgende konkluderede, at der var tale om en tragisk ulykke. Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der oplyser, at de ikke har yderligere kommentarer til sagen. Thomas og Nicoline fandt kærligheden hos hinanden, da de medvirkede i 'Landmand søger kærlighed' tilbage i 2018. I sommeren 2019 blev de gift. Kort efter kunne parret fortælle, at de ventede deres lille datter, efter en griseskanner havde afsløret de glædelige nyheder. Marie kom siden til verden i februar 2020 og nåede at blive halvandet år, inden hun tirsdag døde på tragisk vis. Vis mere Vis mindre

Ekstra Bladet bringer denne artikel efter aftale med Thomas og Nicoline og efter deres eget ønske.