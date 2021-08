Efter uforklarlige symptomer: Går på nedsat tid

Diamantdronningen Katerina Pitzner har besluttet, at hun for en periode vil skrue ned for arbejdsblusset og fokusere på sit helbred.

Beslutningen kommer, efter Pitzner onsdag kunne fortælle sine følgere på Instagram, at hun er i gang med at blive udredt for nogle indtil videre uforklarlige symptomer.

I første omgang modtog hun diagnosen Multipel Sclerose, men siden har lægerne trukket diagnosen tilbage, oplyser hun i et opslag på sin profil.

'Man kan roligt sige, at august sendte mig en curve ball, som har vendt op og ned på mit liv. I starten af måneden fik jeg den tentative diagnose, MS (Multipel Sclerose). 3 uger senere fik jeg at vide, at man havde taget fejl, og at jeg blot skal smøre Tigerbalsam i nakken og vikle et silketørklæde omkring', lyder det i opslaget fra Katerina Pitzner.

Vil fokusere på sundhed

Torsdag fortæller hun i en story, at hun ikke ønsker at arbejde for fuldt tryk, mens hun venter på den endelige udredning.

- Jeg håber selvfølgelig, at det er falsk alarm, og at de symptomer, jeg har, er noget, som der er en forklaring på, og som jeg hurtigt kan komme ud af, siger hun og fortsætter:

- Jeg har for en periode besluttet mig for at gå lidt i baggrunden og gå på nedsat tid, indtil jeg føler, at jeg er færdigudredt, og man har fundet ud af, hvad der er op og ned. Så vil jeg fokusere på min sundhed og mit helbred.

Hun takker samtidig sine følgere for de mange søde beskeder, hun har modtaget efter opslaget om diagnosen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Katerina Pitzner, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Tidligere på året kunne Katerina Pitzner fortælle, at hun for anden gang var blevet ramt af hudkræft, men at det blot krævede få ugers behandling, før hun atter var kræftfri,

Sidste år købte Katerina Pitzner en lejlighed i Dubai sammen med datteren Elvria.