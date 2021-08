Efter utallige bøder: - De vil skræmme folk væk

Camilla Plum fortæller i et interview, at hun føler, Fødevarestyrelsen vil skræmme hendes kunder væk med alle de sure smileys, hun får

Den tidligere tv-kok Camilla Plum taler nu ud om de mange sure smileys, hun har fået, når levnedsmiddelstyrelsen kommer på besøg.

Det gør hun i et interview med Weekendavisen.

Og der er ingen grad af ansvarsfølelse at fornemme i Camilla Plums udtalelser omkring de mange sure smileys, hendes restaurant og butik har modtaget.

- Jeg orker ikke gå i detaljer, men jeg er udsat for de mest absurde ting fra levnedsmiddelkontrollen. De har set sig sure på mig, og så er den ikke meget længere. Fordi de åbenbart finder, at det, jeg laver, min gesjæft, min person, mit 'oeuvre' (en kunstners samlede værker, red.) er irriterende. Jeg skal bare makke ret. De prøver at disciplinere mig, og det har mange prøvet gennem tiden, men jeg er kun modtagelig for sund fornuft, siger hun til mediet og uddyber, at det er gået ud over forretningen:

- Jeg har mistet 50 procent både her og i Jægersborggade. Det er vel også meningen. De vil jo gerne skræmme folk væk fra det utrolige svineri, der åbenbart foregår her, og som jeg er ansvarlig for.

Ekstra Bladet har løbende skrevet om de mange bøder, hun har modtaget, og som endte ud i en politianmeldelse.

Dødstrusler

I interviewet fortæller Camilla Plum desuden, at hun jævnligt modtager dødstrusler og hademails.

Tidligere har hun blandt andet modtaget dem, da hun solgte sit 70 kvadratmeter store sommerhus for 25 millioner kroner, og da hendes søn kom i vælten for at slagte en pony ved navn Tarzan på Tisvildeleje Strand.

I en årrække var Camilla Plum tv-kok, men der har ikke været nogen tv-jobs i lang tid. Det har Ekstra Bladet tidligere talt med hende om, og det kan du læse her.