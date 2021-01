Efter 'Vild med dans': - Noget af en kold tyrker

Måneders intens dansetræning med partneren Thomas Evers Poulsen sluttede brat for skuespiller Merete Mærkedahl, da de i finalen triumferede og vandt 'Vild med dans'.

Coronanedlukningen har dog gjort, at sejren ikke for alvor er blevet fejret.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet på et pressemøde i forbindelse med den nye sæson af 'Badehotellet', som har den 39-årige skuespiller på rollelisten.

- Det er lidt sørgeligt, at der ikke har været noget bagefter. Normalt ville det par, som har vundet, blive inviteret ud og danse forskellige steder, og der ville også have været en middag for alle deltagerne, så det har været noget af en kold tyrker, siger hun.

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen vandt finalen 19. december 2020. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen har da heller ikke set meget til hinanden siden finalen.

- Vi har kun set hinanden to gange siden. Det har været som at få hevet et kæmpestort plaster af, fordi vi har været så intenst sammen og oplevet så mange fælles op- og nedture. Men vi taler meget i telefon sammen, siger hun og tilføjer:

- Men jeg håber da ikke, at vi er totalt færdige med hinanden. Jeg ville da ikke tøve med at tage rundt og danse med Thomas, hvis det havde været normalt.

Fantastisk

Også for holdet bag 'Badehotellet', der inden længe er aktuel med ottende sæson på TV2 og TV2 Play, har coronaen haft stor betydning.

- Vi plejer altid at nyde godt af, at der er nogle middage og fester, og vi er jo blevet en lille familie, så det var enormt underligt, at man ikke lige kunne give en krammer, da vi mødtes, men når der en pandemi, så må man jo indrette sig. Heldigvis var der et enormt sammenhold og alle bakkede op, siger Merete Mærkedahl.

Merete Mærkedahl spiller karakteren Otilia i 'Badehotellet'. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Hun fortæller, at holdet blev testet hele tiden, og at der var tilknyttet en sygeplejerske på settet.

- Men jeg synes da, at det er fantastisk, at vi overhovedet har fået lavet en hel sæson under en pandemi, siger hun.

Den ottende sæson af 'Badehotellet' får premiere på TV2 og TV2 Play 1. februar.