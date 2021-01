Efter 'Vild med dans': Sådan er vores forhold nu

Fire måneder med benhård dansetræning har ikke gjort Jenna Bagge og Albert Rosin Harson trætte af hinanden.

Snarere tværtimod.

Den 31-årige danser og den 18-årige skuespiller har under afviklingen af 'Vild med dans' udviklet et nært venskab, som de ikke har tænkt sig at give slip på.

Det fortæller de til Ekstra Bladet.

- Vi har gået op og ned ad hinanden hver dag i fire måneder, så det ville være underligt, hvis vi aldrig snakkede sammen igen. Vi har brug for at snakke om oplevelsen sammen, siger Jenna Bagge, og Albert Rosin Harson supplerer:

- Det har været en stor oplevelse for mig, og alle de mennesker, jeg har mødt, og de ting, der er sket, kender min familie og mine venner ikke til, så det er dejligt, at Jenna kan sætte sig ind i det hele.

De to venner fortæller, at de ser hinanden ugentligt og sågar fejrede nytår sammen. Det er da også noget, der har sat gang i spekulationer om romantik blandt deres følgere.

Der er dog ikke mere end venskab imellem dem, lyder det.

- Vi har sagt før, at vi godt kan forstå, hvorfor folk har spurgt, fordi det måske har set ud i programmet, som om vi havde noget sammen. Når vi har danset tæt sammen, kunne det sagtens se ud, som om vi er kærester. Jeg er faktisk blevet lidt træt af det, fordi nu har jeg svaret det samme i fire måneder i træk, siger Albert Rosin Harson.

Under sidste sæson af 'Vild med dans' fortalte Jenna Bagger og Albert Rosin Harson om at være blandt de sidste - igen igen.

Ikke det samme hvert år

Selvom de altså sparker kærestesnakken til hjørne, kan Albert Rosin Harson og Jenna Bagge godt nikke genkendende til, at der er en særlig kemi mellem dem.

- Vi har god kemi, og vi klinger godt humoristisk, siger Albert, og Jenna tilføjer:

- Vi kan snakke om alt. Vi er helt sikkert blevet tætte, og det skyldes nok, at vi har været igennem så meget. Mange trætte morgener og sene aftentræninger.

De mange tætte danse fik mange til at spekulere på, om der var amoriner i luften mellem de to, men det afviser de. Foto: Mogens Flindt

Hun fortæller, at det ikke er hver gang, hun oplever et så tæt forhold opstå med sin dansepartner.

- Det er ikke det samme hvert år. Nogle bliver man tættere med end andre. Og jeg tror også - uden at træde nogen over tæerne - at man kommer tættere på hinanden, hvis man kommer længere. Det er ikke lige så stor en oplevelse for ens partner, hvis man ryger ud tidligt, og så har de nok ikke lige så meget brug for at dele oplevelsen bagefter, siger hun og tilføjer:

- Corona har nok også gjort det ekstra særligt for mig og Albert, for vi har nærmest kun set hinanden det her efterår. Man kunne ikke lave så meget andet, så vi hang også ud efter træning og har nok fået snakket mere. Men jeg ser stadig mine tidligere partnere.

Albert Rosin Harson og Jenna Bagge blev nummer to i finalen i 'Vild med dans', som blev sendt på TV2 i december.