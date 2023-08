Efter vildt vægttab: Sådan går det nu

Det er ved at være et par år siden, at kiloene raslede af den tidligere 'X Factor'-dommer Mich Hedin Hansen - bedre kendt som Cutfather - efter hans deltagelse i tv-programmet '12 uger i helvede'.

Tidligere var han særdeles godt i stand, og kiloene havde sat sig på den tidligere hiphop-danser efter mange år bag en mixerpult i studier i ind- og udland uden at røre sig så meget.

Desuden har Cutfather altid kigget dybt i skålen med slik - og har ikke lagt skjul på det.

Men under corona ændrede noget sig. Den i dag 55-årige musikproducer begyndte at træne, og efter nedlukningen holdt de gode vaner ved.

Men han ville gerne tabe sig mere - og vigtigst af alt få en sundere livsstil.

Sendt fra himlen

Derfor kom det som sendt fra himlen, da Cutfather blev tilbudt at deltage i Discovery+ serien '12 uger i helvede', hvor seks kendte danskere var med i et intenst eksperiment for at blive sundere.

Det lykkedes. Han gik fra 98 til 83 kilo på tre måneder og smed dermed 15 kilo.

Således ser Cutfather ud anno 2023. Foto: Per Lange

Et 'mellemsted'

Da Ekstra Bladet torsdag møder ham til Aiasound på Amager er kampvægten noget over de 83, men han er meget langt fra at veje de over 100 kilo, han gjorde engang.

- Jeg synes, jeg er landet et meget godt 'mellemsted'. Altså, lige da jeg havde været med i det program, da kunne jeg næsten ikke kende mig selv, siger Cutfather til Ekstra Bladet.

Sådan så det ud for år tilbage, da Cutfather var i studiet med Kylie Minogue. Her var han lidt bedre i stand end i dag. Privatfoto

Vægten peakede for et par år siden, inden Cutfather sagde 'nok er nok' og begyndte at træne. Her ved en begravelse i 2018. Foto: Mogens Flindt

Han bekræfter, at han har taget lidt på, siden han deltog i tv-eksperimentet, men at han langt fra er tilbage ved den størrelse og vægt, han engang havde.

- Jeg var gået et par størrelser længere ned, end jeg bruger nu, men jeg synes egentlig, jeg er et meget godt sted midt i mellem. Jeg har ikke lukket slikskuffen helt, men der er ikke så meget hug på, som der var engang, siger musikproduceren.

Han havde tabt sig i forvejen, men deltagelsen i '12 uger i helvede' i 2021 gav et solidt vægttab på 25 kilo yderligere. Foto: Michael Bo Mortensen

Under coronanedlukningerne begyndte Cutfather at træne og spise sundere. Og her var resultatet - indsunkne kinder og nærmest ukendelig krop. Privatfoto

Fire til fem gange om ugen

Han beretter gerne om, hvordan han forsøger at holde vægten nede - trods sliktrangen:

- Jeg træner rigtig meget - fire til fem gange om ugen. Jeg dyrker rigtig meget motion og prøver at passe godt på mig selv. Jeg er også klar over, at jeg er nået en alder, hvor der skal lidt ekstra til for at holde formen. Men jeg prøver at give den gas!

- Men er du tilfreds med din vægt og form, som den er nu?

- Ja, det er jeg.