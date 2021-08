Efter voldeligt opgør: Klippes ud af film

For nylig kom det frem, at skuespiller Robert Hansen og kæresten Nynne Larsen er gået fra hinanden efter at være kommet op at toppes under en ferie i Spanien.

Parret har bekræftet, at de var kommet op at slås på åben gade, og at de efterfølgende begge blev anholdt. På Instagram delte Nynne Larsen et billede af sit forslåede ansigt, da parret gik fra hinanden.

I kølvandet på episoden har filmskolen Super16 nu meddelt på Facebook, at de har valgt at klippe den 41-årige skuespiller ud af en kortfilm, som endnu ikke er blevet vist.

'Super16-filmholdet, der optog en kortfilm med Robert Hansen i juni, har fulgt sagen om Robert Hansens vold mod sin tidligere partner tæt. Filmholdet har besluttet, at Robert Hansen bliver klippet ud af kortfilmen', skriver filmskolens forperson Teys Schucany i opslaget og fortsætter:

'Filmholdet har Super16’s fulde opbakning i beslutningen, og sagen bliver taget meget alvorligt. Super16 har nultolerance over for al voldelig adfærd'.

Til Ekstra Bladet oplyser Teys Schucany, at man hos Super16 ikke har yderligere kommentarer til sagen.

Flere konsekvenser

Filmskolen Super16 er ikke de eneste, der har valgt at droppe samarbejdet med Robert Hansen.

Over for Ekstra Bladet har Hjerteforeningen bekræftet, at han ikke længere er ambassadør for dem. Hjerteforeningen har dog ikke ønsket at uddybe, hvorfor denne beslutning er truffet.

Også bookingbureauet Tajmer har bekræftet over for Ekstra Bladet, at han er blevet fjernet fra listen over foredragsholdere på hjemmesiden, så han ikke længere kan bookes.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Robert Hansen, men dette har ikke været muligt.