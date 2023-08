Efter voldsdom: Nu reagerer hun

'Jeg er rørt, jeg er stolt og jeg er lettet.'

Sådan starter Nynne Larsen et opslag på Instagram, et par timer efter at hendes ekskæreste skuespiller Robert Hansen er blevet idømt fire måneders ubetinget fængsel for vold mod hende.

Nynne Larsen var ikke til stede i Retten på Frederiksberg onsdag, da Robert Hansen fik sin dom, men hun har tydeligvis fulgt med på afstand.

'I dag sejrede retfærdigheden. Husk ALTID at stå op for dig selv - du er din egen bedste ven,' skriver hun videre.

Det er hårdt

- Jeg synes, at det er hårdt. Det er jo aldrig meningen, når man indgår et forhold med et andet menneske, at man skal ende her. Men ret skal være ret. Men det gør det ikke mindre hårdt.

Sådan indledte Nynne Larsen sin vidneforklaring, da hun tirsdag indtog vidneskranken i Retten på Frederiksberg, der dannede ramme om retssagen mellem Nynne Larsen og den tidligere skuespiller Robert Hansen.

Dømt i begge forhold

Onsdag formiddag blev skuespilleren Robert Hansen ved et retsmøde ved Retten på Frederiksberg kendt skyldig i vold mod sin ekskæreste Nynne Larsen.

Han idømmes fire måneders ubetinget fængsel, og han skal desuden betale sagens omkostninger.

Robert Hansen var ifølge anklageskriftet tiltalt for to forhold af vold, hvoraf det ene er grov vold, der begge skulle have fundet sted på skuespillerens adresse på Frederiksberg.

Det første forhold skete ifølge anklageskriftet 16. november 2020 på Robert Hansens adresse på Frederiksberg, hvor der skulle være tale om slag med knytnæve.

Han er dømt skyldig i begge forhold. Han kendes skyldig for at have slået Nynne Larsen mindst tre gange med knytnæveslag i forhold et, og i forhold to dømmes han ud fra anklageskriftet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Nynne Larsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.