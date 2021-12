Efter voldsomme B.T.-sms'er: Nu er redaktør fyret

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Den omtalte redaktør fra B.T., der havde sendt sms'er afsted til studentermedhjælperen Anne Louise Rühe, er afskediget fra B.T.

Det bekræfter HR-chef Lise Glerup over for Ekstra Bladet.

- Det er korrekt, lyder det.

Fyringen kommer, efter at redaktøren ifølge HR-chefen igen har opført sig upassende og sendt en 'chikanerende besked' i sidste uge til en medarbejder på redaktionen.

- I lørdags får både jeg og Jonas Rathje en henvendelse fra en tillidsrepræsentant. Vi bliver bekendt med en episode, hvor redaktøren har sendt en chikanerende besked, og vi har herefter valgt at afskedige ham i dag. Det sker på baggrund af den advarsel, han allerede havde modtaget, lyder det fra Lise Glerup.

Lise Glerup ønsker ikke at udtale sig om, hvad der konkret er skrevet i beskeden fra redaktøren til medarbejderen.

- Jeg kan ikke gå i detaljer om sagen, da det er en personalesag. Jeg kan sige, at der er tale om en ny episode

- Hvilket forhold havde redaktøren til medarbejderen i denne sag?

- Jeg kan ikke udtale mig om forholdet, da det er en personalesag. Jeg kan sige, at redaktøren ikke havde personaleansvar.

Tilliden er væk

Også den nyudnævnte konstituerede chefredaktør, Jonas Kuld Rathje, bekræfter over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har opsagt en medarbejder i dag, fortæller han og fortsætter:

- Jeg kan bekræfte, at det er en redaktør, som tidligere har fået en advarsel, og afskedigelsen sker på baggrund af en ny henvendelse, som vi får af vores tillidsfolk lørdag.

Det var Anne Louise Rühes beskeder, der i første omgang satte fokus på redaktørens grænseoverskridende opførsel. Foyo:

Jonas Kuld Rathje forklarer også, at der er tale om en ny besked, der er opfattet som over grænsen.

- Vi har et eksempel på det, som vi vil kalde en chikanerende sms-besked, efter at den første advarsel er givet. Så vi betragter det som, at advarslen er blevet overtrådt. Derfor fører det til en afskedigelse nu. Tilliden er væk.

Ifølge chefredaktøren fik man beskeden i weekenden og har derfor valgt at reagere nu.

- Vi fik henvendelsen lørdag, og så skulle vi lige have fat i parterne. Så vi har ikke kunne nå det før nu.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne Louise Rühe for at få hendes kommentar til fyringen, men hun har ikke ønsket at udtale sig.

Ekstra Bladet har kontaktet den omtalte redaktør, men han er i skrivende stund ikke vendt retur.