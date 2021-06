Efter voldsomt slagsmål: Nu får det konsekvenser

Onsdag aften udbrød der kæmpe drama ved Reality Awards på Docken i København.

En meget aggressiv Teitur, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel', blev eskorteret ud af en række vagter, efter han angiveligt endte i slagsmål med en af dem.

Ifølge flere øjenvidner skulle slagsmålet være brudt ud, da Teitur blev bedt om at sætte sig ned af vagterne, der skulle overholde corona-restriktionerne ved showet.

Her opstod der tumult, og Teitur havnede på jorden, hvor han angiveligt kom til at sparke en vagt i hovedet.

- Slip mig, slip mig, skreg han, inden han blev eskorteret ud af vagterne, der råbte og skreg og holdt godt fat i ham.

Hele miseren har fået konsekvenser for færingen, der måtte i snak med politiet, da han blev smidt ud.

Det gik vildt for sig, da Teitur blev uenig med vagterne. Foto: Anthon Unger

Får bøde

Arrangøren af Reality Awards, Kit Nielsen, fortæller til Ekstra Bladet, at realitystjernen har fået en bøde.

- Han har fået en bøde på 3000 kroner for gadeuorden. Den fik han på stedet. Vi talte derefter med vagterne og politiet, og vi kommer ikke til at anmelde ham for vold, fortæller hun.

Efter optrinnet var der spekulationer om, hvorvidt Teitur ville få lov til at deltage i showet igen næste år.

- Jeg tænker, at han selvfølgelig skal med igen næste år. Nu tager jeg en snak med ham, og det er klart, at man skal overholde corona-restriktionerne, men jo, han skal da med næste år, fortæller Kit.

Flere prøvede at gribe ind, da dramaet gik i gang. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Teitur Skoubo, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

